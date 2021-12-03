Украина придумывает все новые сказки про расстрел мигрантов на границе

Опубликована: 1 декабря 2021 г. 20:00

Новость о массовом расстреле мигрантов, арабских и курдских беженцев, которые пытались попасть из Белоруссии в Украину, чтобы уже оттуда проникнуть в Европу, облетела все новостные ленты Киева и как буд-то исчезла. Только Страна.UA попыталась выяснить - что же произошло на границе.

Ответ украинской, поддерживающий неонацистские организации, Службы Безопасности был прост, как гривна в руке побирающегося киевского пенсионера: "Учения идут, мигранты-диверсанты, остальное - фейк". Правда, про учения они начали сообщать только сейчас, когда, видео с расстрелом уже стало достоянием социальных сетей и разлетелось по мессенджерам. 

Напомним, на видео 30 - 40 человек бредут в темноте, нащупывая дорогу. Внезапно люди начинают падать, звука на видео нет. В кадр вбегают люди, которые ведут огонь из автоматов очередями. На 1:30 если приглядеться, то можно понять, что "учащиеся" нацисты добивают лежащих на земле людей выстрелами. На 1:40 на темном фоне появляется большое светлое пятно, чье назначение становится ясно, когда пара человек подтаскивают к нему еще пару пока еще теплых, и потому заметных в тепловизор, тел убитых.

Украинским нацистским спецслужбам потребовались двое суток, чтобы сформулировать версию про фейковость видео. При этом они забыли, что еще 29 ноября сами же сообщали на официальном сайте, что на границе пришлось применять огнестрельное оружие против мигрантов. Об этом же сообщил местный новостной портал zhitomirnews.com.
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