В Удмуртии за насилие над внуками возбудили уголовное дело в отношении деда

Опубликована: 2 декабря 2021 г. 14:15



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Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по материалам проверки, организованной после выхода в эфир на федеральном телеканале сюжета с информацией о жестоком обращении с малолетними детьми в семье, проживающей в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ - истязание).

По данным следствия, в период с января 2019 года по январь 2021 года в Якшур-Бодьинском районе местный житель допускал факты жестокого обращения со своими внуками - мальчиками 2011 г.р. и 2016 г.р.

В рамках расследования уголовного дела производятся допросы свидетелей, в том числе членов семьи, родственников и соседей по их месту жительства. Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет также дана оценка полноте и эффективности мер, принимаемых органами системы профилактики в отношении семьи с малолетними детьми.