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Видео украинского военного с расстрелом беженцев заинтересовало СБУ
Опубликована: 2 декабря 2021 г. 14:30 Полковник ВСУ Василий Румак теперь делает все, чтобы обезопасить свою семью и спасти свою жизнь. Если верить его побратиму Сергею, который прокомментировал историю в социальной сети - офицера всю ночь мурыжили в СБУ. Скандал с расстрелом арабских и курдских беженцев на границе Украины и Белоруссии и попыткой скрыть массовое убийство теперь стал объектом операции прикрытия со стороны спецслужбы Украины.
Ранее, 29 ноября 2021 года, сотрудники Державной прикордонной службы Украины сообщили, что военные из 61 отдельной пехотной бригады использовали огнестрельное оружие для предотвращения прорыва границы. О расстреле упомянули местные житомирские новостные сайты. И если раньше вся Европа видела зверство в действиях поляков, которые применяли только водометы и перцовый газ, то теперь та же самая Европа упорно молчит и закрывает глаза на расстрел из автоматов не менее десятка мигрантов в Украине.
Теперь украинские пограничники решили, что самое время начать врать про фейк о расстреле на границе. Они так же удалили с сайта новость о перестрелке. Это, по новой версии пограничников, были такие учения. С ночным расстрелом, записью видео с тепловизора и складыванием еще теплых тел в кучу.
Однако полковник украинской армии Румак теперь намекает на неприятности с силовиками. Он удалил видео, и, видимо на всякий случай, сообщает, что ему пришлось восстанавливать доступ к его странице в Фейсбуке. Так, словно его взломали.
Теперь, когда видео массового убийства уже разлетелось по социальным сетям СБУ делает всё, чтобы скрыть правду. Уверенно делать это можно только если никто из группы мигрантов не выжил при расправе и не сможет дать показания. В группа беженцев, если вспомнить видео перед расстрелом, была не менее 30 человек.
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