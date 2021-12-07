Мужчина в Удмуртии задержан за продажу отходов производства на 1,4 млн рублей

Опубликована: 3 декабря 2021 г. 07:16

 Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска  следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 44-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

         Следствием установлено, что обвиняемый работал в коммерческой организации специалистом по утилизации на производственном участке, расположенном в Ленинском районе г. Ижевска. В период с января по октябрь 2020 года мужчина, используя свое служебное положение, периодически давал подчиненным указания о загрузке в служебный автотранспорт бывшей в употреблении пленки стрейч, которую после вывоза с территории организации реализовывал от своего имени в другую компанию, а вырученные деньги присваивал. Таким способом в указанный период времени обвиняемый завладел бывшей в употреблении пленкой стрейч массой 41,5 тонн на общую сумму 1,4 млн. рублей, причинив своему работодателю материальный ущерб в указанном размере.

        Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



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