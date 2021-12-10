Сторож зарезал сторожа на работе в Удмуртии

Опубликована: 8 декабря 2021 г. 15:35



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Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летнего жителя Малопургинского района, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 7 декабря 2021 года в охранном помещении убойного цеха сельхозпредприятия.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозревается 45-летний односельчанин погибшего.

По данным следствия, накануне случившегося, днем 7 декабря 2021 года потерпевший и подозреваемый, работавшие сторожами в убойном цехе сельхозпредприятия, на рабочем месте употребляли спиртные напитки. Около 16 часов между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил коллегу ножом. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления и через несколько часов обратился в полицию, сообщив, что, заступая на рабочую смену, обнаружил в охранном помещении тело сторожа, которого должен был сменить.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.