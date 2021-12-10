Гринпис отрабатывает деньги иностранных спецслужб на Камчатке?

Опубликована: 8 декабря 2021 г. 15:46



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В 2021 Япония сообщила о гибели на шельфе Хоккайдо 2300 тонн морских ежей и 21 тысячи лососевых рыб. Но Гринпис это событие не заинтересовало. Это же не базы стратегических подводных лодок на Камчатке, где так много интересного для спецслужб ведущих военных держав мира. Именно у берегов Камчатки ровно такое же событие вызвало ажиотаж у грантососов из российского отделения Гринпис в 2020 году.

Подробности, в общем, довольно не смотря на трагизм ситуации, довольно обычны. Осень 2021, власти Хоккайдо сообщили, что ущерб рыболовам достиг, пишет «Асахи симбун». Японские океанологи с ходу определили причину вымирания - это красные приливы. Это не редкость в водах Японии, когда морская фауна гибнет при цветении токсичных водорослей. Как ипишет «Nikkei Asia» весной и летом такие события часто повторяются в прилегающих водах самого густо-населенного острова Японии, Хонсю. Но ранее на Хоккайдо этого не случалось. И вот, жаркое лето, водоросли расплодились и отравили акватории.

Японцы сообщили, что водоросль Karenia Selliformis, замеченная ранее у острова Итуруп, могла стать причиной трагедии. Ранее, РБК сообщало ученые РАН в 2020 году именно эту водоросль указали в качестве одной из причин вымирания в морских обитателей у Камчатки. Курильское морское течение привело к том, что водоросль размножилась у российского острова и в сентябре 2021 достигла побережья Хоккайдо к началу октября.

Но Гринпис, будь то российский или японский, так и не заинтересовался в смерти лососей и ежей у берегов Японии. Только 29 октября японский «Гринпис» призвал бороться с климатическим потеплением. Именно оно вызывает бурный рост водорослей.

Точно так же Гринпис не усомнился в заявлениях властей Флориды, где в июле 2021 вымерли из-за цветения водорослей тысячи тонн рыбы.

Но грантоедам иностранных интересантов, какими являются российские представители «Гринпис», пришлось отправиться на Камчатку. Им очень нужны были данные с полуострова. В том числе данные, добытые на военном полигоне, в 30 километрах от Авачинского залива. Но даже экоактивисты, взявшие пробы воды и грунта, не смогли найти ни одного свидетельства отравления химией, будь то военная или сельско-хозяйственная. Концентрации оказались слишком малы, чтобы хоть как-то повлиять на флору и фауну океана у Камчатки. Об этом сообщил портал "Аргументы и Факты".

О красном приливе сообщили и в (WWF). Но "Гринпис" очень нужен полигон, очень нужно попасть туда, куда не пускаю военные.

Ученый-океанолог Филипп Сапожников в интервью сетевому изданию «TJournal» рассказал о камчатском красном приливе: "Хорошие новости не продаются. Чем громче и страшнее звучит какая-то версия, тем яростнее она распространяется в обществе. Ракетное топливо, нефтяной разлив, сброс каких-то ядов по рекам, деградация защитных сооружений полигонов захоронения ядохимикатов — всё что угодно".

Власти Камчатки подготовили проект рекультивации полигона и ответили на озабоченности экоактивистов. Но "Гринпису" все равно - они имеют заказ на добычу информации о военных Камчатки и они продолжат работу. Так, управляющие российского "Гринпис" а это совет из 15 человек, продолжат слушаться внешних кураторов. Их трое иностранцев: Мюнхмайер Тобиас из Гринпис Германии, Шмидт Хайналка из "Гринпис" Центральной и Восточной Европы, Шулер Каспар, сыродел и директор CIPRA International (Международная комиссия по защите Альп). А еще в российский "Гринпис" вхожи представители иноагентов, таких как "Мемориал", "ОВД инфо" и "Трансперенси Интернейшнл", например Елена Панфилова.

Как сам "Гринпис" все еще не признан иноагентом - непонятно. Там честно сообщают, что на 76 процентов зависят от иностранных денег. Сообщают они об этом в своем информационном бюллетене № 2 за 2021 год (https://join.greenpeace.ru/donate/reports.phtml). Деньги поступают из Финляндии, Дании, Голландии, Германии и других стран НАТО. Очевидно, что за эти иностранные донаты и в интересах заплативших и работают добывающие стратегическую информацию псевдо-экологи российского "Гринпис".

Интересно, что в другой экоорганизации, WWF России, нет иностранных управляющих, хотя доля иностранного финансирования существует. Однако организация четко отчитывается о полезной деятельности на благо спасения исчезающих видов животных. В ее составе есть видные ученые. Среди экспертов есть кандидаты химических, биологических, физико-математических, географических наук. И такой подход к экологии внушает определенное доверие.