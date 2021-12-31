Ранее судимый застрелил из пневматического пистолета продавца и ограбил магазин

Опубликована: 30 декабря 2021 г. 14:18





Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело об убийстве 59-летней жительницы с. Селты, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружено 29 декабря 2021 года на рабочем месте в продуктовом магазине в с. Селты. По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), задержан ранее судимый 43-летний местный житель.

По данным следствия, 29 декабря около 12 часов подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в продуктовый магазин в с. Селты с пневматическим пистолетом, который ранее переделал для стрельбы боевыми патронами. В помещении магазина он выстрелил продавцу в голову, после чего похитил бутылку спиртного, выручку из кассового аппарата и с места преступления скрылся. От полученного огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте.

В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами СК совместно с полицейскими личность злоумышленника установлена, он задержан. В ходе обыска, проведенного в доме его сожительницы, изъят пистолет, получены иные доказательства причастности подозреваемого к совершенному преступлению. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.