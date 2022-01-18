Отрезаненые головы, захват оружия, измена в КНБ и британская диверсия в Казахстане

Опубликована: 10 января 2022 г. 14:54



Телеканала "Звезда" Телеканала "Звезда"

Массово выходить на улицы городов Казахстана местные жители начали в первых числах января 2022. Внезапный рост цены на газ заставил выйти на протесть жителей Жанаозена и Актау. Затем протест перекинулся на Алма-Ату, крупнейший город страны, и ряд других городов.

Началось мародерство, захваты полицейских и иных правоохранительных учреждений, захват оружия. Власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение по всей стране до 19 января начать операцию по уничтожению боевиков. В настоящее время власти сообщают 164 убитых и более чем 1 тысяче раненых. Погибли 18 силовиков.

Как сообщал казахский телеканал «Хабар 24», террористы среляли из-за спин митинговавших, используя их как живой щит. Сообщается о нескольких случаях отрезания голов правоохранителям.

Все это, захваты райотделов полиции для получения оружия, огонь по мирным жителям и полицейским с попыткой спровоцировать их на ответный огонь по безоружной толпе - части сценария обкатанного еще в в конце 1980, например в Вильнюсе, Тбилиси, Баку, потом - в Киеве. Там же и тогда появлялись некие подразделения силовков, переходивших на сторону "восставших", тоже бывшиих частью террористического замысла. Сценарий силовой смены власти, знакомый по десяткам уже "цветных революций".Нет, говорить о том, что в Казахстане нет проблем и что власть нравится всему населению республики - невозможно. Андрей Медведев, известный российский журналист так рассказывает о системе, выстроенной еще прежним президентом: «Контроль за нефтью и газом в Казахстане (добыча в 2021 — 86,7 млн тонн) осуществляли и осуществляют члены семьи Назарбаева, аффилированные с западными нефтегазовыми компаниями: зятья Алиев (ныне покойный), Шарипбаев и Кулибаев (энергичные аналоги Юмашева); «кошельки» клана Елбасы — Шодиев и Ракишев (собирательный образ-аналог из 90-х — российский олигархат статусного типа Ходорковского, Березовского, Волошина, Чубайса). Казахстан подобно России 90-х не построил за тридцать лет «независимости» ни одного нового крупного НПЗ или ГПЗ, ограничиваясь примитивным вывозом сырья и складированием полученной валюты в офшорах, что неоднократно приводило к аресту активов РК в Швейцарии и США и недвижимости клана Назарбаева в Лондоне».Но видя разрастание угрозы террора, получая сообщения о массовых убийствах экстремистами и криминалитетом мирных жителей и о боях, ведущихся возле Алма-Аты армейскими частями по многу часов в окружении, власть Казахстана заколебалась. Не понятно было, пойдут ли войска и правоохранители по приказу правительства уничтожать ячейки террористов и радикального криминалитета, грабящего банки и торговые центры. 5 января, когда уже горели аэропорты и торговые центры, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства и назначении себя на пост главы Совета безопасности страны. Первое заседание Совбеза Токаев начал с характеристики ситуации: подрыв целостности государства. Тогда же он сообщил, что обратился в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».В ОДКБ просьбу о размещении в стране коллективных сил приняли в течении нескольких часов. В тот же день военные из Киргизии России , Армении, Таджикистана и Беларуси начали отправляться в полет. Миротворцы пользуются группировкой военно-транспортной авиации России - более 70 самолетов, в основном Ил-76 и несколько Ан-124 "Руслан". Фактически за трое суток были переброшены порядка 2,5 тысяч военных.

Марат Баширов, российский политтехнолог, известный тем, что ему пришлось возгравить правительство Луганской народной республики в 2014 году, так отозвался о переброске войск в Казахстан: «Западные коллеги» захотели проверить, насколько тверд Кремль в защите своих интересов, и им продемонстрировали эту твердость — меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ».

Востоковед Евгений Сатановский заявил о причастности к организации беспорядков исламистов.По его словам «протестующие против цен на газ» обычены ведению уличных боев: «Казахстан — наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского майдана или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии».

Полковник запаса Виктор Мураховский рассказал телеканалу «Звезда», что в мятеже участвуют радикальные исламисты из-за границы: «Мы видим, что радикальные исламисты все ярче проявляют себя в событиях в Казахстане. Это немудрено, потому что некоторые люди и ячейки, которые участвовали в радикальных исламистских организациях на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке, и Афганистане, появились на территории Казахстана. Причем, к таким исламистам власти Казахстана относились, скажем так, лояльно. Поэтому не трудно заметить, что такие люди, опираясь на мирный протест граждан, быстро возглавили банды, которые нацелились на захват оружия и вооруженное противостояние с властями».

Сейчас ситуация нормализуется. Однако ущерб инфраструктуре, магазина, банкам и иным объектам, куда ворвались нападавшие превысил 200 млн долларов. Еще больше ущерб биржевым актива казахских предпринимателей. При этом кризис еще далеко не закончен. Андрей Медведев очертил круг игроков: «В настоящий момент борьбу за Казахстан ведут Турция, Британия и Китай. Турция не получила мандат на ввод войск, о чем давала сигналы. Китай, чьим ставленником считается Токаев, занял нейтральную позицию,опасаясь жесткой реакции коллективного Запада в надежде, что миссию за него выполнят силы ОДКБ. США воспринимают ввод ОДКБ как меньшее зло по сравнению с вмешательством Китая. Учитывая бизнес-интересы государств-заинтересантов, стоит прогнозировать попытку достижения компромиссов. У России появился шанс усилить свое влияние (через попытку создать военную базу, обеспечить контракты ВТС), но нельзя не учитывать, что «партнеры» будут стараться вывести Россию из процесса урегулирования в Казахстане. В этой связи роль Турции (будет действовать через Киргизию) и роль Китая (Беларусь-Таджикистан-Армения) будет возрастать».

Консультант управления политического сотрудничества секретариата ОДКБ Игорь Панарин уверен, что за трагедией Казахстана стоят британцы: «Перелом наступил, и в этом контексте можно уже рассмотреть ситуацию комплексно — о попытке государственного переворота, который пыталась осуществить Великобритания… План «цветной революции» в Казахстане был разработан в Лондоне, а главной фигурой, с которой все обсуждалось, был Зеленский. Напомню, что в ходе его визита в Великобританию у него была личная встреча с директором британской разведки MI6. На это многие обратили внимание. Они говорили о Казахстане и разработке плана «цветной революции». Для этого в Киеве были созданы две резидентуры британской разведки MI6, выделены помещения, и они начали плановую работу по дестабилизации Казахстана около года назад». По его мнению, и то, что оппозиционеры из Казахстана, проживали и проживают в Лондоне, Аблязов и другие, начали перебираться в Киев: «У этих оппозиционеров были свои люди и в правительстве, и вся эта ситуация с повышением стоимости газа, напомню, что главный акционер нефтегазового комплекса — британцы, и в силовых структурах. Бездействие КНБ чрезвычайно любопытно. Напомню, что райотделы полиции отстреливались от нападавших, а здание КНБ в Алма-Ате перешло в их руки без единого выстрела». Панарин уверен, что британцам пришлось спешить, поскольку Москва и Вашингтон интенсифицировали переговоры о гарантиях безопасности.