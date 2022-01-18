В Ижевске мужчина убил сожительницу в новогоднюю ночь

Опубликована: 10 января 2022 г. 16:52



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Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело по факту обнаружения 1 января 2022 года в 3 час. 30 мин. по месту жительства в квартире на ул. Барышникова в г. Ижевске тела 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), обвиняется 38-летний сожитель погибшей.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в новогоднюю ночь устроил ссору с сожительницей, в ходе которой нанес ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.