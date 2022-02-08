Имущество семьи экс-главы Удмуртии Александра Соловьева арестовано на 18 млн рублей

Опубликована: 4 февраля 2022 г. 19:40 171

Индустриальный районный суд г. Ижевска удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства объекта недвижимости, принадлежащего организации, подконтрольной бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву.

Установлено, что учредителем и директором организации являлась его дочь – Евгения Сирик, которая в период с 2007 года по 2016 год использовала полученные от него денежные средства на личные цели, в том числе для деятельности фирмы. Вместе с тем при условии отсутствия у организации самостоятельных финансовых ресурсов на вышеуказанные средства осуществлено строительство производственного здания цеха для розлива минеральной воды.

Исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворены. В доход государства обращен объект недвижимости стоимостью более 18 млн рублей.

Ранее судом удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества бывшего главы Удмуртской Республики стоимостью свыше 120 млн рублей.



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