В Ижевске трое "закладчиков" отмывали деньги от наркотиков через биткоины

Опубликована: 7 февраля 2022 г. 15:43 368

Пресс-служба МВД по Удмуртской республике

Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике совместно со следователем СУ СК РФ по УР в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность трех участников преступного сообщества наркосбытчиков – девушки 2004 г.р., молодых людей 2000 г.р. и  2001 г.р., содержащихся в следственном изоляторе – к  легализации денежных средств. 

Наркоторговцы получали цифровую валюту в качестве оплаты за приобретенные наркотические средства, которая затем аккумулировалась на обезличенных электронных счетах. В дальнейшем с использованием интернет-ресурсов цифровая валюта конвертировалась в рубли и переводилась на банковские счета.  В общей сумме 3 фигурантами таким способом было легализовано 650 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Фигуранты данных уголовных дел были задержаны в 2021 году сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Кроме них в состав преступного сообщества входило еще 10 человек. Все задержанные являлись курьерами одного интернет-магазина. Запрещенные вещества они сбывали путем осуществления закладок в тайники, находящиеся в лесополосах в Удмуртской Республике, Пермском крае, Республике Башкортостан, Кировской, Московской, Ленинградской областях.



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