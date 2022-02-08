Выхлоп "Газели" мог убить двоих мужчин в Ярском районе Удмуртии

Опубликована: 7 февраля 2022 г. 15:59 378

Pixabay.com

Глазовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, тела которых обнаружены в автомобиле Глазовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, тела которых обнаружены в автомобиле. 

По данным проверки, погибшие 36-летние мужчины - жители Республики Башкортостан следовали на автомобиле «Газель» с коммерческим грузом транзитом через территорию Удмуртской Республики в направлении Кировской области. 5 февраля 2022 года около 22 часов мужчины поужинали в придорожном кафе в Ярском районе. На следующий день в оперативные службы поступило сообщение владельца кафе о том, что автомобиль в течение суток припаркован у кафе с работающим двигателем. Прибывшими на место следователями СК в кабине автомобиля обнаружены тела двух мужчин. При осмотре места происшествия телесные повреждения на них не обнаружены, имелся запах выхлопных газов, отравление которыми, предположительно, и явилось причиной смерти мужчин. 

В рамках доследственной проверки опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.



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