Сотрудник ГИБДД Удмуртии осужден за продажу служебного бензина

Опубликована: 10 февраля 2022 г. 16:41 2437

Сайт Pixabay.com

Вступил в законную силу приговор Завьяловского районного суда Удмуртской Республики в отношении бывшего сотрудника материально-технической части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ижевску по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с подразделением собственной безопасности регионального МВД, выявлена причастность фигуранта к совершению противоправной деятельности. На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что обвиняемый, используя свое служебное положение, осуществлял хищение ГСМ вверенного ему по службе,предназначенного для служебного автотранспорта УМВД России по г. Ижевску. 

С учетом признания обвиняемым своей вины, дело в отношении него рассмотрено в особом порядке, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.



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