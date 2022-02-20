В Удмуртии по подозрению в торговле наркотиками задержана школьница





Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска следственного управления СК России по УР возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней учащейся одной из ижевских школ, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).

По данным следствия, подозреваемая задержана 16 февраля 2022 года на улице К. Маркса в г. Ижевске с наркотическим веществом в крупном размере, которое, как она пояснила, приобрела в сети Интернет и забрала в лесополосе.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, изъято наркотическое вещество и мобильный телефон подозреваемой, назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении несовершеннолетней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.