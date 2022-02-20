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Сотрудники ФСБ остановили нелегальные азартные игры в Ижевске
г. Ижевска в отношении двух жителей Удмуртской Республики по ч. 2
ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России
по Удмуртской Республике совместно с региональным МВД, выявлена
причастность фигурантов к совершению противоправной деятельности.
На основании полученных результатов оперативно-розыскной
деятельности СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело.
Следствием установлено, что подозреваемые, действуя в составе группы
лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, незаконно
организовали и проводили азартные игры с использованием игрового
оборудования на территории г. Ижевска.
В результате проведенных мероприятий изъято 16 игровых терминалов.
С учетом признания обвиняемыми своей вины и рассмотрения дела
в особом порядке, а также отсутствия тяжких последствий, судом
им назначено наказание в виде штрафа.
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