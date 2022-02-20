Сотрудники ФСБ остановили нелегальные азартные игры в Ижевске



Пресс-служба МВД по Удмуртской республике Пресс-служба МВД по Удмуртской республике

Вступил в законную силу приговор Первомайского районного судаг. Ижевска в отношении двух жителей Удмуртской Республики по ч. 2ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).В результате мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ Россиипо Удмуртской Республике совместно с региональным МВД, выявленапричастность фигурантов к совершению противоправной деятельности.На основании полученных результатов оперативно-розыскнойдеятельности СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело.Следствием установлено, что подозреваемые, действуя в составе группылиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, незаконноорганизовали и проводили азартные игры с использованием игровогооборудования на территории г. Ижевска.В результате проведенных мероприятий изъято 16 игровых терминалов.С учетом признания обвиняемыми своей вины и рассмотрения делав особом порядке, а также отсутствия тяжких последствий, судомим назначено наказание в виде штрафа.