За крупный откат в Ижевске осужден чиновник от культуры

Опубликована: 16 февраля 2022 г. 16:55 634

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом апелляционной инстанции достаточными для признания законным и обоснованным вынесенного ранее судом первой инстанции приговора в отношении бывшего заместителя министра культуры Удмуртской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Как установлено следствием, судами первой и апелляционной инстанций, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки между индивидуальным предпринимателем и одним из учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в виде определенного процента от суммы договора (т.н. «откат»), в размере 280 тысяч рублей. 17 сентября 2019 года обвиняемый через посредника получил первую часть взятки в сумме 140 тысяч рублей. 1 ноября 2019 года при получении второй части взятки в сумме 140 тысяч рублей чиновник задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Не согласившись с решением суда, осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке, утверждая, что он вынесен незаконно, необоснованно и с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального закона.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики, рассмотревшей дело в апелляционном порядке, в приговор внесены незначительные изменения, не затрагивающие существо юридической квалификации содеянного и размера назначенного наказания.

Приговор вступил в законную силу.



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