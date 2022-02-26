Экс-чиновник заплатит 2,8 млн рублей штрафа и отсидит 9 лет за взятку

Опубликована: 17 февраля 2022 г. 17:17 2263

Пресс-служба УФСБ РФ по УР
Верховным судом Удмуртской Республики в результате рассмотрения
апелляционной жалобы оставлен без изменений приговор, вынесенный
Устиновским районным судом г. Ижевска бывшему заместителю министра
культуры Удмуртской Республики Петрову Алексею Николаевичу, 25.03.1976 года рождения по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредников взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, в крупном размере»).

Петров А.Н. был задержан сотрудниками УФСБ России
по Удмуртской Республике по подозрению в причастности к получению взятки. На основании полученных результатов оперативно-розыскной
деятельности СУ СК России по Удмуртской Республике в отношении
Петрова А.Н. возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что Петров А.Н. требовал у индивидуального
предпринимателя, который заключил контракт с Государственным театром
кукол Удмуртской Республики на поставку кресел, взятку в размере 280 тысяч рублей за способствование исполнению и продлению сроков договора. 

В результате Петрову А.Н. назначено наказание в виде 9 лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,8 миллионов рублей и с последующим лишением права занимать должности государственной службы на 8 лет.
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