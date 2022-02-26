Экс-чиновник заплатит 2,8 млн рублей штрафа и отсидит 9 лет за взятку



Пресс-служба УФСБ РФ по УР Пресс-служба УФСБ РФ по УР

Верховным судом Удмуртской Республики в результате рассмотренияапелляционной жалобы оставлен без изменений приговор, вынесенныйУстиновским районным судом г. Ижевска бывшему заместителю министракультуры Удмуртской Республики Петрову Алексею Николаевичу, 25.03.1976 года рождения по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредников взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, в крупном размере»).Петров А.Н. был задержан сотрудниками УФСБ Россиипо Удмуртской Республике по подозрению в причастности к получению взятки. На основании полученных результатов оперативно-розыскнойдеятельности СУ СК России по Удмуртской Республике в отношенииПетрова А.Н. возбуждено уголовное дело.Следствием установлено, что Петров А.Н. требовал у индивидуальногопредпринимателя, который заключил контракт с Государственным театромкукол Удмуртской Республики на поставку кресел, взятку в размере 280 тысяч рублей за способствование исполнению и продлению сроков договора.В результате Петрову А.Н. назначено наказание в виде 9 лет лишениясвободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,8 миллионов рублей и с последующим лишением права занимать должности государственной службы на 8 лет.