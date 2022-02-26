Заокеанские хозяева Украины никак не дождутся вторжения России

Вот и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова осуждает Россию, как пишет PITER NEWS, на пресс-конференции, открывающей двухдневную встречу министров обороны стран НАТО, которая началась вчера в Брюсселе. Он прямо заявляет, что «мы не видим никаких признаков деэскалации на местах, говоря, что у России еще «есть время отступить от пропасти».

Кроме того, Столтенберг еще раз пообещал реализовать планы по постоянному размещению боевых групп НАТО в Восточной Европе и обеспечению готовности ядерного оружия НАТО к применению. Удивительно, но именно эти люди обвиняют Россию в агрессии.Как сообщает издание Блокнот: «Вероятно, нацбатальонам поручат самую „грязную работу“ по усмирению населения ДНР и ЛНР, на которую не решатся кадровые военные», — считает источник из военных кругов Украины. «При удачном стечении обстоятельств 150-тысячная группировка может за несколько часов штурмом взять Донецк и примерно за сутки Луганск».Вероятно, не стоит доверять как Михаил Горбачев словам о нераспространении НАТО на восток. И есть смысл потребовать еще до отвода сил войск России получить твердые гарантии НАТО и США о ненападении Украины на республики Донбасса.