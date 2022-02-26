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Заокеанские хозяева Украины никак не дождутся вторжения России
не собирается воевать. Более того, как ввод, так и вывод войск на землю и Беларуси и оттуда - эти действия были проведены ритмично, в соответствии с озвученными планами военного развития обоих государств.Руководство России давно и упорно сообщает о том, что
И ныне войсковые подразделения России совершенно мирно отправляются в казармы, в места дислокации. И не начали воевать. Как сообщает сайт Russia-news: "Накануне, когда официальные лица США и украинской стороны заявили, что 16 февраля станет началом захвата Россией Украины, абсолютно ничего не произошло. Российского вторжения, о котором кричали просто все западные СМИ, ставя этот фейк первой новостью в выпусках новостей, не случилось. К тому же Россия фактически отозвала все подразделения, дислоцированные вдоль ее границы с Украиной в период военных учений". То есть все маневры войск армии России носили строго мирный характер.
При этом даже США прямо сейчас направляют тысячи десантников 82 парашютной дивизии в Польшу. Эти, с виду "легкие" подразделения имеют достаточно мощный потенциал. Это означает, что НАТО получает возможность использовать военный потенциал в ближайшем "предполье" территории России.
И прямо сейчас в районе Донбасса Украина уже выставила на фронт до 150 тысяч военнослужащих. И усиление произошло за счет нацистских батальонов, которые когда-то еще на месте министра внутренних дел взрастил Аваков. Об этом сообщает bloknot-rostov.ru
Вот и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова осуждает Россию, как пишет PITER NEWS, на пресс-конференции, открывающей двухдневную встречу министров обороны стран НАТО, которая началась вчера в Брюсселе. Он прямо заявляет, что «мы не видим никаких признаков деэскалации на местах, говоря, что у России еще «есть время отступить от пропасти».Кроме того, Столтенберг еще раз пообещал реализовать планы по постоянному размещению боевых групп НАТО в Восточной Европе и обеспечению готовности ядерного оружия НАТО к применению. Удивительно, но именно эти люди обвиняют Россию в агрессии.
Как сообщает издание Блокнот: «Вероятно, нацбатальонам поручат самую „грязную работу“ по усмирению населения ДНР и ЛНР, на которую не решатся кадровые военные», — считает источник из военных кругов Украины. «При удачном стечении обстоятельств 150-тысячная группировка может за несколько часов штурмом взять Донецк и примерно за сутки Луганск».
Вероятно, не стоит доверять как Михаил Горбачев словам о нераспространении НАТО на восток. И есть смысл потребовать еще до отвода сил войск России получить твердые гарантии НАТО и США о ненападении Украины на республики Донбасса.
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