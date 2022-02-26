Мужчина избил другого так, что тот умер через неделю

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Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 44-летнего мужчины, тело которого обнаружено 17 февраля 2022 года в доме его родственницы в с. Можга Можгинского района.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), подозревается 37-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, 11 февраля 2022 года подозреваемый и потерпевший совместно употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего кулаком, в результате чего тот упал, ударившись о спинку стула. 17 февраля мужчина пришел к своей родственнице, сообщив о плохом самочувствии, и спустя непродолжительное время скончался. Причиной его смерти явился перелом ребра, который вызвал повреждение внутренних органов.

Следствие ведется.

