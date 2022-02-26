Мужчина избил другого так, что тот умер через неделю

Опубликована: 20 февраля 2022 г. 01:39 1958

Pixabay.com

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 44-летнего мужчины, тело которого обнаружено 17 февраля 2022 года в доме его родственницы в с. Можга Можгинского района.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), подозревается 37-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, 11 февраля 2022 года подозреваемый и потерпевший совместно употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего кулаком, в результате чего тот упал, ударившись о спинку стула. 17 февраля мужчина пришел к своей родственнице, сообщив о плохом самочувствии, и спустя непродолжительное время скончался.  Причиной его смерти явился перелом ребра, который вызвал повреждение внутренних органов.

Следствие ведется.
Загрузка...
Теги
погода Сарапул вода пожар туризм МЧС дороги транспорт творчество Ува торговля прокуратура рейтинг Украина конкурс суд депутат строительство Госсовет УР Дмитрий Медведев СМИ Малая Пурга праздник Новый год/Рождество наркотики ремонт пенсия хоккей образование медицина Балезино алкоголь мода школа Завьялово траур ГЖД ЖКХ Ижевск Россия ИжГТУ Голливуд Москва инвалид банк безопасность футбол СКП розыск кино пристав Глазов ГИБДД ДТП дети Можга убийство преступление спортсмен выставка свадьба правительство здоровье Ижавто звезда полиция занятость физкультура бюджет технологии молодежь Удмуртия промышленность штраф видео Игра религия музыка армия природа семья США финансы выборы бизнес фестиваль долг телевидение животные Интернет лес ветеран Воткинск МВД зоопарк Владимир Путин оружие терроризм Александр Волков самолет
Все теги
Яндекс.Погода