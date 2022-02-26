Мужчина в Ижевска лишился 2,2 млн рублей из-за мошенников



Pixabay.com Pixabay.com

Мужчина из Ижевска передал неизвестным почти 2,2 млн рублей. Он считает, что стал жертвой мошенников. Мужчине исполнилось 42 года. Теперь он признан пострадавшим по части четвертой 159 статьи Уголовного кодекса России.

Гражданин поведал полицейским, что в интернете он нашел рекламные сообщения о торговле на биржевых площадках и инвестициях. На сайте, где предлагали инвестировать в крупный бизнес, он оставил информацию о себе. Ему позвонили и предложили сотрудничество. Мужчина согласился и завел два своих аккаунта в разных на разных платформах. Для инвестиций он взял займы в двух банковских организациях. Консультант однажды потребовал сообщить ему пароли от персональных страничек. Тогда мужчина решил снять деньги со счетов. Но при попытке сделать это, выяснил, что его счета на торговых площадках заблокированы.

После этого гражданин отправился Устиновское РОВД и написал заявление о мошенничестве, совершенном в отношении него.