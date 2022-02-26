Ревнивец зарезал соперника в Удмуртии

Опубликована: 23 февраля 2022 г. 09:28 927

Pixabay.com

Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 34-летнего мужчины в Завьяловском районе Удмуртской Республики с колото-резаными ранами.  

В совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), обвиняется 27-летний местный житель – сосед потерпевшего.

По данным следствия, в ночное время 20 февраля 2022 года обвиняемый нанес потерпевшему 2 удара ножом в область расположения жизненно важных органов из ревности, поскольку ему стало известно об отношениях между его супругой и потерпевшим. В результате причиненных телесных повреждений, которые оказались несовместимым с жизнью, потерпевший скончался на месте происшествия спустя непродолжительное время.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.



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