Совесть украинских артистов не трогают смерти детей Донбасса

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Так, в интернете появились десятки заявлений разнообразных артистов. Многие из них - родом с Украины, но на протяжении 8 лет резни на Донбассе их голос звучит с осуждением решения Владимира Путина прекратить нацистскую деятельность на территории "матери городов русских". Теперь, когда на Донбассе погибли по разным оценкам от 8 до 15 тысяч местных жителей, они начали требовать достижения мира и соблюдения Минских соглашений.



Киевский переворот 2014, когда сто человек были расстреляны снайперами Майдана, в Луганске при обстреле с самолета погибли десятки мирных людей и в Одессе были сожжены неонацистами и задохнулись в дыму более сорока человек.







Певцы ртом и прочие артисты "кина" за бюджет решили не обращать внимания запрета русского языка в публичном поле, телевидении и СМИ. Но зарабатывать отправились на русском, в Россию. Так, редактор сети «Блокнот» Олег Пахолков, выступая на Первом канале, напомнил : "Не народ Украина решает кто будет ее президентом. А 2% нацистов на Майдане. А этими нациками руководят спецлужбы Америки. Чтобы Зеленского избрали вновь, он именно у них - у нацистов и црушников – просит помощи, а не у своего народа!"Певцы ртом и прочие артисты "кина" за бюджет решили не обращать внимания запрета русского языка в публичном поле, телевидении и СМИ. Но зарабатывать отправились на русском, в Россию.

А когда началась операция на Украине, они же пополнили ряды «несогласных». Они не протестовали против факельных шествий нацистов Украины, криков "Москалей на ножи!"» и убийств оппозиционеров Украины. А теперь им вторят их подельники с экранов, из ротации радиостанций, тик-тока и видеоблогеры: Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Манижа, Светлана Лобода, Ирина Старшенбаум, Екатерина Варнава, Ксения Собчак, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Иван Дорн, Данила Козловский.

Вера Брежнева из «ВИА Гра» в сториз Инстаграм: «Мы не верили до последнего. Но сейчас это происходит! Украина – мирная страна. Украинцы – мирный народ. Мы хотим мира! Мы не хотим войны! Мы против войны! Stop war in Ukraine!» Вот только никак не найти на ее аккаунте призывов прекратить убивать детей Донбасса.



Киевлянка Светлана Лобода из шоу Первого канала «Голос.Дети» трогательно рыбает: «Мое сердце разрывается. Ну как же это возможно! Господи,

остановите все это. Я просто плачу». Но она не плакала так над Аллей ангелов в Донецке, где упомянуты убитые украинскими нацистами дети.



Валерий Меладзе, бизнес-партнер Владимира Зеленского: «Я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать». Тут все ясно - в апреле у него концерт в Киеве с гонорарамо от 60 тысяч евро.

Александр Роднянский, снимающий сериалы для «России 1» и мутные фильмы Андрея Звягинцева на деньги «Фонда кино» Пишет в Инстаграме: "Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами".



Тревел-блогер Антон Птушкин, не успевающий улететь из Киева взывает к своим 5,5 млн пользователей на Youtube. Он совсем постучался со дна - сравнил операцию по денацификации с вторжением нацистов 22 июня 1941 года. Это же так удобно, не замечать, что Киев оккпировали нацситы уже 8 лет назад.





России» Ильдар Резяпов думает, что артисты не сильны разумом: "Они не вникают в глубину данной темы. Нужно задать им вопрос: а кто-то из вас был на территории ЛНР? Может, кто-то общался с жителями из вас или видел, сколько народу погибло, русских, православных людей?"



Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков считает, что Россия должна разоружить

Украину и

ждать нельзя. Наши «друзья» накачают их таким количеством

летального оружия, что для русского мира это столкновение будет

катастрофой. Понятно, что Украина в том виде, в каком она сейчас

существует под западными спецслужбами, рано или поздно кинется

на Донбасс". Что с этим делать? Участник боевых и председатель движения «ВетераныРоссии» Ильдар Резяпов думает, что артисты не сильны разумом: "Они не вникают в глубину данной темы. Нужно задать им вопрос: а кто-то из вас был на территории ЛНР? Может, кто-то общался с жителями из вас или видел, сколько народу погибло, русских, православных людей?"Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков считает, что Россия должна разоружитьУкраину и принудить ее к миру: "Единственное что может остановить Россию, это если Украина согласится немедленно выполнить все минские соглашения. Иждать нельзя. Наши «друзья» накачают их таким количествомлетального оружия, что для русского мира это столкновение будеткатастрофой. Понятно, что Украина в том виде, в каком она сейчассуществует под западными спецслужбами, рано или поздно кинетсяна Донбасс".

Еще важнее стало это сделать после того, как Зеленский начал угрожать разработкой ядерного оружия, заявил Владимир Путин: "С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым

кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого

оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима".



И только недалекие артисты, творческие киевляне, бежавшие с Украины за Длинным рублем в Украины могут этого не замечать. Бета только в том, что они старательно не замечают и смертей детей Донбасса. Вот для этого в России есть Путин, который может начать опасную и тяжелую операцию и добиться окончания убийств нацистами мирных людей.

Операция России по денацификации и демилитаризации Украины подняла проблему отечественной эстрады. Она много лет подспудно тлела, как торфяной пожар под поверхностью высохшего болота. И теперь, когда древесные массы в торфе прогорели, в образовавшиеся раскаленные провалы, словно в ад, начали проваливаться звезды отечественной сцены.Так, в интернете появились десятки заявлений разнообразных артистов. Многие из них - родом с Украины, но на протяжении 8 лет резни на Донбассе их голос звучит с осуждением решения Владимира Путина прекратить нацистскую деятельность на территории "матери городов русских". Теперь, когда на Донбассе погибли по разным оценкам от 8 до 15 тысяч местных жителей, они начали требовать достижения мира и соблюдения Минских соглашений.Киевский переворот 2014, когда сто человек были расстреляны снайперами Майдана, в Луганске при обстреле с самолета погибли десятки мирных людей и в Одессе были сожжены неонацистами и задохнулись в дыму более сорока человек.



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