За сексуальные деяния в отношении ребенка на 12,5 лет осужден мужчина



Pixabay.com Pixabay.com

Собранные Игринским межрайонным следственном отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего жителя с.Якшур-Бодья Удмуртской Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.

Как установлено следствием и судом, в мае 2021 года мужчина, находясь по месту жительства, совершил в отношении ранее знакомой малолетней потерпевшей иные действия сексуального характера.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.