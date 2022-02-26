Спецоперация России вызвала активизацию ботоферм на Украины

Опубликована: Сегодня 16:52 44

Американцы продолжают свою разрушительную работу, протесты в России для спецслужб являются самыми важнейшим направлением диверсий. 

Многолетние санкции вызывают понятное недовольство из-за заметного снижения уровня жизни и экономических проблем в России. На Западе решили поддержать нацистов, захвативших власть в Киеве. А в том, что бандеровским убийцам удалось устроить резню на Донбассе по традиции обвинили Россию. 

Теперь американские спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в стране, используя пацифистские настроения, свойственные многим гражданам России, по поводу проводимой российской армией специальной военной операции по денацификации Украины. 

Так американцы профинансировали информационную войну против Донбасса и России. В Украине работает сеть центров информационно-психологических операций (ЦИПсО). Они работают и со СМИ, и самое главное - в социальных сетях. Помните: "Я дочь офицера. Поверьте, в Севастополе не все так однозначно..."? Вот и это тоже работа ботов и скоординированных бото-ферм, которые густо расцвели на территории Украины во время кровавого Майдана 2014 года. Тогда же к украинским ботам присоединись сторонники Навального, которые "белоленточники" и "несогласные".

Например, в Ижевске это один из активных и в интернете экологов. Он вдруг очень захотел остановить убийство русских и украинцев, которого не замечал последние 8 лет. То есть его молчание за эти годы было оплачено кровью, по разным оценкам, от 8 до 15 тысяч жителей Донбасса - это не люди. Люди для экстремиста-эколога - это нацисты из Киева, которые внезапно оказались под огнем ракет и тяжелого вооружения России.

Деньги на специальные операции в интернете тратит и Госдеп США, который контролирует ряд некоммерческих организаций. Ведомству предлагают и, после одобрения и выделения бюджета, осуществляют ведение пропагандистской компании NED (Национальный фонд за Демократию), NDI (Национальный демократический институт), IRI (Международный республиканский институт) и ряд других. Они должны в кратчайшие сроки подготовить конкретные предложения по проведению масштабной информационно-пропагандистской компании. Задача этих операций проста - стимулировать недовольство граждан России внешней политикой, стимулировать появление месседжей типа "мне стыдно, что я русский", стимулировать недовольство тяжестью санкций. 

Пока же всем этим гражданам, которые зарабатывали на ботофермах, уже поступила масса новых заказов. Их настолько много, что полиция Москвы зарегистрировала падение интернет-мошенничеств и телефонных банковских мошенничеств, этого криминального бича России. С сотен до ноля. "Все операторы заняты", больше не воруют деньги пенсионеров, а разжигают нацистскую пропаганду.



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