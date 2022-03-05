Три миллиона рублей украли у жительницы Воткинска псевдо-биржевики





В дежурную часть МО МВД России «Воткинский» обратилась 42-летняя жительница города с заявлением о хищении у нее почти 3 миллионов рублей.

Женщина пояснила, что в соцсети нашла рекламу от одного из банков с предложением вложения денежных средств в акции данного банка – оставила на сайте свои данные. После чего ей поступил звонок от «представителя банка» - звонивший обещал обучить женщину. Поверив, заявительница несколькими платежами в течение нескольких дней перевела на специальные счета 300 000 рублей из собственных сбережений. После чего «брокеры» перечислили на ее счет 300 долларов, якобы, заработанных женщиной на акциях. Но для большей прибыли стали убеждать вложить более крупные денежные суммы. Тогда жительница Воткинска оформила кредиты – сначала на сумму 1 миллион рублей, затем на сумму более 1,5 миллиона рублей, и также перечислила их на специальный счет.

Но вывести «заработанные» деньги уже не могла – для этой процедуры «брокеры» требовали у нее дополнительных вложений. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Следователем МО МВД России «Воткинский» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным Отделения Банка России по Удмуртской Республике, участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, значит, организация ведет деятельность нелегально, а потребители этих услуг могут быть обмануты.