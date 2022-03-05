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Нацисты Украины готовят видео с труппами гражданских и "белыми касками"
Подготовка к этой операции информационной войны идет в чатах бото-ферм и очень активно. Ранее этот бизнес был заточен на выциганивание денег у пенсионеров и доверчивых граждан с помощью звонков "анинимусов" в стиле "мама помоги откупиться от ментов, я задавил человека".
Так, по этим будущим арестантам уже прокинуты "малявы" о том, что надо больше работать по Беларуси. Там все еще работает Твиттер и Фейсбук, где активно распространяются русофобские слухи. Туда сейчас вбрасывается ложь о массовой гибели военных России, и том, что у армии кончилось топливо и боеприпасы, о том, что офицеры жертвуют рядовыми, чтобы компенсировать недостатки армии.