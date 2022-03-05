Нацисты Украины готовят видео с труппами гражданских и "белыми касками"





Подготовка к этой операции информационной войны идет в чатах бото-ферм и очень активно. Ранее этот бизнес был заточен на выциганивание денег у пенсионеров и доверчивых граждан с помощью звонков "анинимусов" в стиле "мама помоги откупиться от ментов, я задавил человека".



Так, по этим будущим арестантам уже прокинуты "малявы" о том, что надо больше работать по Беларуси. Там все еще работает Твиттер и Фейсбук, где активно распространяются русофобские слухи. Туда сейчас вбрасывается ложь о массовой гибели военных России, и том, что у армии кончилось топливо и боеприпасы, о том, что офицеры жертвуют рядовыми, чтобы компенсировать недостатки армии.





Как сообщают с Украины, морги перестали выдавать труппы. Пока такая ситуация зарегистрирована в трех городах, где есть серьезные пункты иностранной прессы. На них и будет рассчитана будущая провокация в стиле "белых касок". Тела умерших по естественным причинам будут выданы за погибших при атаке армии России.Подготовка к этой операции информационной войны идет в чатах бото-ферм и очень активно. Ранее этот бизнес был заточен на выциганивание денег у пенсионеров и доверчивых граждан с помощью звонков "анинимусов" в стиле "мама помоги откупиться от ментов, я задавил человека".Так, по этим будущим арестантам уже прокинуты "малявы" о том, что надо больше работать по Беларуси. Там все еще работает Твиттер и Фейсбук, где активно распространяются русофобские слухи. Туда сейчас вбрасывается ложь о массовой гибели военных России, и том, что у армии кончилось топливо и боеприпасы, о том, что офицеры жертвуют рядовыми, чтобы компенсировать недостатки армии.

