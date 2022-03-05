В Украине обсуждают создание федеративного государства





В сети появился документ о создании некоего государства на территории части областей Украины. Депутатам областных и горсоветов в Харькове, Николаеве, Сумах и других регионов страны появился Манифеста о создании Федеративной республики Украина.

От лица "свободного народа" заявляется, что граждане Украины разного национального состава вынуждены разорвать политические отношения с репрессивным, нацистским и диктаторским режимом Киева. В замен предлагается "занять самостоятельное и равное место среди держав мира". В документе говорится о том, что украинскими властями были допущены в политической практике насилие и злоупотребления.

Утверждается, что жители Украины долгие годы терпели несправедливость, но теперь пришло время изменить политическую систему.

В документе приведены доказательства преступных деяний, которые были допущены властями в Киеве: происходит героизация нацистов, виновных в геноциде во время Великой отечественной войны, уничтожены демократические свободы, такие как свобода слова и печати, свобода собраний, фактически уничтожена оппозиция, ведется слежка и проводятся расправы над несогласными, правосудие практически уничтожено. Утверждается, что модель коррупции, правящей на Украине, привела к исходу из страны от 7 до 12 миллионов жителей. Разрушение здравоохранения привело к вымиранию граждан. Запрещено преподавание на родных языках. Упоминается о развязывании Киевом гражданской войне на Донбассе.

Киевский режим обвиняется авторами документа в нарушении законов Украины, в размещении вооруженных сил иных стран, освобождение виновных в убийствах под видом судебных решений, разрушение торговых связей и ликвидация рабочих мест. Граждане Украины принуждаются к выезду с родной земли в поисках куска хлеба, их облагают все новыми несправедливыми налогами. Нарушено право на суд присяжных. Местные власти лишаются присущих им полномочий и равноправия.

Авторы призывают разорвать политические отношения с Украиной и объединиться всех, нежелающих правления нацистского режима. Цель документа обозначена как "создание демократического федеративного государства". Авторы требуют полной денацификации и наказать тех, кто реабилитирует нацистов.

Целью нового государства заявляется свобода говорить на своём языке, чье количество не будет ограничено. Утверждается, что будут соблюдены права и свободы человека. Авторы желают сохранить независимость церкви. Военные преступники должны быть наказаны. В новом государстве будет рыночные отношения. Целью является нейтралитет и дружба со всеми государствами.