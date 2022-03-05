В Сарапуле за организацию казино будут судить группу из пяти человек





Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконных организации и проведения азартных игр на территории г.Сарапул и Сарапульского района.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) обвиняются пять местных жителей - двое мужчин в возрасте 35 и 48 лет и три женщины в возрасте 40, 26 и 29 лет соответственно. Один из организаторов скрылся от следствия и в настоящее время находится в федеральном розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Как установлено в ходе следствия, 6 жителей г.Сарапул, действуя в составе организованной группы с четким распределением ролей, используя комплекс мер конспирации, в период 2018-2021 г.г. незаконно организовали на территории г.Сарапул и Сарапульского района шесть незаконных игорных заведений, где используя компьютерную технику и сеть «Интернет» незаконно предоставляли азартные игры, получая тем самым стабильный материальный доход.

По уголовному делу выполнен значительный объем следственной работы, в качестве свидетелей допрошены более 100 человек, проведены судебные компьютерные экспертизы, изъято компьютерное оборудование, используемое в незаконной игорной деятельности, наложен арест на денежные средства обвиняемых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемого преступления обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.