Из Киева от гуманитарной катастрофы пытаются бежать тысячи людей





Жители Киева массово покидают город. Люди пытаются найти возможность выехать из окруженного города. Переполнены вокзалы, но билетов на выезд из Киева нет. Горожане ищут возможность уехать на попутках с другими отъезжающими.

Киев очень близок к гуманитарной катастрофе. Медицинские учреждения почти перестали работать. При необходимости для заболевших приходится искать врачей по знакомым и в социальных сетях.

Резко выросли цены и в магазинах и, особенно, в аптеках. Многие лекарства были скуплены в ожидании исчезновения лекарств. Цены на оставшиеся медикаменты взлетели в 2,5 раза. Этого решения не понимают даже сотрудники аптек, но вынуждены следовать распоряжениям руководства.



Сообщается, что в Харькове распространяется фейковое сообщение о вывозе беженцев на поезде, но официально "Укрзализница", украинские железные дороги, сообщают, что это сообщение ложно. Есть вероятность, что нацисты таким образом пытаются заманить гражданских под огонь и устроить очередную провокацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны заблокированы в результате операции армии России, сообщает РИА «Новости». Это прозвучало в обращении украинского руководителя к Европейскому парламенту.

О решение об операции по денацификации и демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Тогда Владимир Путин сообщил, что решение о проведении спецоперации по защите Донбасса было принято в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Тогда войска вошли как на территорию признанных Россией республик, так и на контролируемую киевской властью.