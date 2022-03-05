В Удмуртии сформирован штаб по борьбе с последствиями санкций





В Удмуртии под руководством главы республики Александра Бречалова начнет работу антикризисный штаб по стабилизации экономики и выработке мер смягчения последствий геополитической напряженности.

В состав штаба войдут Министерство экономики УР, Министерство промышленности и торговли УР, Министерство финансов УР, Минцифра УР, АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики», деловые объединения и ассоциации, банки, представители малого, среднего и крупного бизнеса региона.

Представители министерств уже собрались под председательством Константина Сунцова, зампредседателя штаба, обсудили текущую ситуацию и проблемы. Уже определены дальнейшие шаги по поддержке бизнеса.

«Порядка 10-15% экспортеров, ориентированных на Европу, уже столкнулись с проблемами отгрузки товаров. С ними мы будем вести индивидуальную работу по переориентации деятельности на новые рынки. Минпромторг Удмуртии совместно с Торгово-промышленной палатой республики будет в частном порядке отрабатывать запросы промпредприятий. То же самое касается малого и среднего бизнеса», ― прокомментировал Константин Сунцов.

Консультировать будет Корпорация развития Удмуртской Республики. На портале madeinudmurtia.ru экспортеры Удмуртии с помощью специальной формы могут задать вопрос или проинформировать власти по возникающим проблемам, связанным с санкциями. Корпорация подготовит консультацию, поможет в сопровождении сделок, аналитике рынков, поиску партнеров.

На портале Корпорации развития madeinudmurtia.ru появится вкладка «Поддержка экономики в условиях санкций», где можно будет найти актуальную информацию по всем изменениям, отраслевым мерам поддержки, задать вопрос через форму обратной связи.

Константин Сунцов сообщил, что изменения не затронут льготные ставки по выданным ранее кредитам от Фонда развития предпринимательства. Более того, разрабатывается линейка займов по ставкам ниже ключевой ставки Центробанка РФ.