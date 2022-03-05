В Ижевске бомж зарезал женщину





Следственным отделом по Первомайскому району г.Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 24 февраля 2022 года в вечернее время обвиняемый, являющийся лицом без определенного места жительства, находился по месту жительства потерпевшей, в компании последней, а также своей супруги. В процессе распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине 6 ударов кухонным ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.