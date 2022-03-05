



На территорию завода «Азов-Сталь» в Мариуполе завозят гражданских, которых оставляют в заминированных цехах.

Операцией руководит, как заявляет официальный представитель Донецкой Народной республики, командир отдельного отряда специального назначения «Азов» 12 брон Национальной Гвардии Украины. Начальник нацистского подразделения решил провести жертвоприношение в стиле Хатыни. Фактически готовится массовое убийство гражданских.

Территория завода «Азов-Сталь» заполнена захваченными гражданскими и военной техникой Украины. Во дворе - танки, в минированных цехах - люди. Нацисты планируют взорвать заводские корпуса, если Вооруженные Сил России. Задача дикой нацистской провокации - обвинить Россию в уничтожении мирных жителей и инфраструктуры артиллерией.



В школы №34 по улице Гастело д.17 находятся 60 гражданских, в основном женщины и дети. Они пытались выйти из города по гуманитарным коридорам.

Кроме того, заминирован Приазовский гостехуниверситет. По улице Университетская, д.7 боевики «Азов» минируют здание.