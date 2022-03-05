На Украине мэры очень по разному относятся к безопасности городов





Так, мэр Конотопа Артем Семенихин



К примеру, после того, как о попытке договориться о том, чтобы избежать разрушений в городке Кременной, местного мэра Владимира Струка вывезли люди в военной форме без знаков различия. После этого его тело было найдено с прострелянным сердцем и следами пыток. Украинский нацист Андрей Билецкий дословно написал в соцсетях: "Еще одно досадное самоубийство". Видимо, намекая на известные случаи насильственных смертей людей на Украине, которые не были расследованы украинскими правоохранителями, а были признаны суицидами. А экс-замминистра Антон Геращенко так и написал в соцсетях, что считает смерть мэра казнью со стороны неведомых "патриотов". Его не смущает, что убийство произошло без суда и следствия.



В Одессе президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя города, поскольку поступили данные, что местные власти вступили в тайные переговоры с войсками России. Теперь туда назначен Максим Марченко. Он воевал на Донбассе, дослужившись от командира взвода до командира бригады. В 2015 – 2017 годах командовал батальоном «Айдар», а в 2017 году Марченко был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Как



Стоит отметить, что какое либо сопротивление киевским властям в Одессе подавлено давно. Кроме непрерывного давления со стороны экстремистов памятной для жителей является история 2 мая 2014 года, когда в городе живьем сожгли 42 противника Майдана.











В городах Украины местные власти готовятся встречать войска России.Так, мэр Конотопа Артем Семенихин заявил , военные России поставили условие сдать город и обещали обстрелять артиллерией. Он спросил у присутствующих на площали жителей города, будут ли они воевать. Те возбужденно согласились. «Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена», — добавил Семенихин.К примеру, после того, как о попытке договориться о том, чтобы избежать разрушений в городке Кременной, местного мэра Владимира Струка вывезли люди в военной форме без знаков различия. После этого его тело было найдено с прострелянным сердцем и следами пыток. Украинский нацист Андрей Билецкий дословно написал в соцсетях: "Еще одно досадное самоубийство". Видимо, намекая на известные случаи насильственных смертей людей на Украине, которые не были расследованы украинскими правоохранителями, а были признаны суицидами. А экс-замминистра Антон Геращенко так и написал в соцсетях, что считает смерть мэра казнью со стороны неведомых "патриотов". Его не смущает, что убийство произошло без суда и следствия.В Одессе президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя города, поскольку поступили данные, что местные власти вступили в тайные переговоры с войсками России. Теперь туда назначен Максим Марченко. Он воевал на Донбассе, дослужившись от командира взвода до командира бригады. В 2015 – 2017 годах командовал батальоном «Айдар», а в 2017 году Марченко был назначен на должность заместителя командира 92-й отдельной механизированной бригады. Как сообщает Одесса.онлайн, новый городской начальник собирается воевать в городе.Стоит отметить, что какое либо сопротивление киевским властям в Одессе подавлено давно. Кроме непрерывного давления со стороны экстремистов памятной для жителей является история 2 мая 2014 года, когда в городе живьем сожгли 42 противника Майдана.

