В Удмуртии и других регионах России собирают помощь для украинцев

ТК "Мир Белогорья" ТК "Мир Белогорья"



Всего в регионе готовятся принять до 250 человек. Они будут обеспечены горячей пищей и медицинским обслуживанием. К принятию беженцев готовы гостиницы, туристические базы и санатории.



Кроме того, детям предстоит пойти в школы и детские сады. Для них готовятся учебники, игрушки и одежда с обувью. Взрослым постараются найти работу, с тем, чтобы они не нуждались в помощи. Уже создается список востребованных на рынке труда Удмуртии вакансий.



Прибывающих обеспечат транспортом и сим-картами сотовых операторов. Будут созданы и возможности доступа в интернет.



Вместе с тем с началом операции российской армии по денацификации и демилитаризации Украины возникла острая необходимость в оказании помощи гражданским лицам, оказавшимся в близости от линии фронта. Так уже формируются гуманитарные конвои, которые доставляют продукты питания, воду и медикаменты в населенные пункты, где еще продолжаются бои.





В Удмуртии продолжается работа по принятию беженцев, эвакуированных из обстреливаемых Украиной населенных пунктах Луганской и Донецкой республик.Всего в регионе готовятся принять до 250 человек. Они будут обеспечены горячей пищей и медицинским обслуживанием. К принятию беженцев готовы гостиницы, туристические базы и санатории.Кроме того, детям предстоит пойти в школы и детские сады. Для них готовятся учебники, игрушки и одежда с обувью. Взрослым постараются найти работу, с тем, чтобы они не нуждались в помощи. Уже создается список востребованных на рынке труда Удмуртии вакансий.Прибывающих обеспечат транспортом и сим-картами сотовых операторов. Будут созданы и возможности доступа в интернет.Вместе с тем с началом операции российской армии по денацификации и демилитаризации Украины возникла острая необходимость в оказании помощи гражданским лицам, оказавшимся в близости от линии фронта. Так уже формируются гуманитарные конвои, которые доставляют продукты питания, воду и медикаменты в населенные пункты, где еще продолжаются бои.

