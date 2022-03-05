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В Удмуртии и других регионах России собирают помощь для украинцев
Всего в регионе готовятся принять до 250 человек. Они будут обеспечены горячей пищей и медицинским обслуживанием. К принятию беженцев готовы гостиницы, туристические базы и санатории.
Кроме того, детям предстоит пойти в школы и детские сады. Для них готовятся учебники, игрушки и одежда с обувью. Взрослым постараются найти работу, с тем, чтобы они не нуждались в помощи. Уже создается список востребованных на рынке труда Удмуртии вакансий.
Прибывающих обеспечат транспортом и сим-картами сотовых операторов. Будут созданы и возможности доступа в интернет.
Вместе с тем с началом операции российской армии по денацификации и демилитаризации Украины возникла острая необходимость в оказании помощи гражданским лицам, оказавшимся в близости от линии фронта. Так уже формируются гуманитарные конвои, которые доставляют продукты питания, воду и медикаменты в населенные пункты, где еще продолжаются бои.