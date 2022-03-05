Удмуртия - часть глобального мира, где идет мировая интернет-война





Дальше - больше. В многочисленных мессенджерах и группах в Киеве появилась информация о том, что спецслужбы России контролируют все Интернет- пространство.



Пользователи чатов начали рассказывать истории, как наиболее активные участники националистических сообществ в соцсетях были установлены, причем, не только с телефонами, но и с адресами пребывания и пользования интернетом. Была задокументирована и экстремистская переписка участников сообществ.



Делается это с единственной целью - чтобы войска РФ имели исчерпывающие данные на каждого, кто активно советовал, например изготавливать коктейли Молотова, то есть устройство для проведения теракта. Призывы к терроризму так же будут преследоваться в уголовном порядке.



Интересно, что сейчас одной из наиболее информативных разновидностью чатов стали домовые сообщества. К примеру таких как Комфорт Таун, КТ Березнева 12, Роттердам Таун, ЖК Науковиий. Российские спецслужбы особенно тщательно отслеживают их, поскольку именно в них можно отследить не только одиночного экстремиста но и установить его связи в привязке к месту жительства.



Военная полиция России, с нетерпением ждет посещения этих мест, сообщают, например, Уже несколько дней интернет в Удмуртии работает с перебоями. Фейсбук почти прекратил свое существование в России. Новостные сайты находятся под ударами хакеров, работающих в интересах Украины. Но сегодня после полудня по киевскому времени в интернете начали появляться сообщения о взломе десятков, потом сотен сайтов государственных организаций Украины.Дальше - больше. В многочисленных мессенджерах и группах в Киеве появилась информация о том, что спецслужбы России контролируют все Интернет- пространство.Пользователи чатов начали рассказывать истории, как наиболее активные участники националистических сообществ в соцсетях были установлены, причем, не только с телефонами, но и с адресами пребывания и пользования интернетом. Была задокументирована и экстремистская переписка участников сообществ.Делается это с единственной целью - чтобы войска РФ имели исчерпывающие данные на каждого, кто активно советовал, например изготавливать коктейли Молотова, то есть устройство для проведения теракта. Призывы к терроризму так же будут преследоваться в уголовном порядке.Интересно, что сейчас одной из наиболее информативных разновидностью чатов стали домовые сообщества. К примеру таких как Комфорт Таун, КТ Березнева 12, Роттердам Таун, ЖК Науковиий. Российские спецслужбы особенно тщательно отслеживают их, поскольку именно в них можно отследить не только одиночного экстремиста но и установить его связи в привязке к месту жительства.Военная полиция России, с нетерпением ждет посещения этих мест, сообщают, например, на сайте Блокнот.ру. Как утверждают на сайте, военным полицейским предстоит еще несколько месяцев наводить порядок в городах Украины и вылавливать диверсантов, чтобы предать их суду, а в случае сопротивления - завершить эту деятельность более радикальным способом.

