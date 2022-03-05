В Удмуртии и США коммунисты поддержали борьбу за мир против НАТО





Они согласились с мнением главы КПРФ Геннадия Зюганова, который рассказал о том, что операция России по денацификации и демилитаризации Украины необходима. В своем обращении председатель партии рассказал, что цель операции - гарантировать мир Донбассу и Россию. Еще важнее - обезопасить от страны от угроз стороны лимитрофов Восточной Европы, США и НАТО.



Интересно, что с этим



К КПРФ считают, что властям Украины решения диктуют не только американцы, но и нацисты, которые терроризируют украинский народ. В итоге Зеленский предал избирателей, которые надеялись на мир и добрососедство.



Стоит отметить, что Сергей Нарышкин, руководитель спецслужбы прямо говорит: "У Службы внешней разведки России есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие. А в США об этом знали и были готовы помочь."



При этом Зюганов уверен, что "гарантия мира, созидания и развития" – движение к социализму.

Коммунисты Удмуртии поддержали обращение своих федеральных коллег, которые потребовали защитить граждан народных республик Донбасса.Они согласились с мнением главы КПРФ Геннадия Зюганова, который рассказал о том, что операция России по денацификации и демилитаризации Украины необходима. В своем обращении председатель партии рассказал, что цель операции - гарантировать мир Донбассу и Россию. Еще важнее - обезопасить от страны от угроз стороны лимитрофов Восточной Европы, США и НАТО.Интересно, что с этим согласны американские коммунисты: "Присутствие баз НАТО и США, военных сил и ракетных систем ставит западную границу России под постоянную угрозу". Американские левые припомнили пять волн расширения НАТО и принятие решения о кандидатах в альянс. Припомнили они и о геноциде , который ведется киевским режимом в отношении 4 миллионов жителей Луганской и Донецкой республик с 2014 года. Припомнили американцы и нацистский батальоном "Азов " и других бандеровцев-неонацистов, которых считают виновными в смертях 14 тысяч человек.К КПРФ считают, что властям Украины решения диктуют не только американцы, но и нацисты, которые терроризируют украинский народ. В итоге Зеленский предал избирателей, которые надеялись на мир и добрососедство.Стоит отметить, что Сергей Нарышкин, руководитель спецслужбы прямо говорит: "У Службы внешней разведки России есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие. А в США об этом знали и были готовы помочь."При этом Зюганов уверен, что "гарантия мира, созидания и развития" – движение к социализму.

