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Пока в Европе и на Украине люди думают, что пришло время срезать газовые трубы и топить дровами в Удмуртии продолжается программа догазификации. Это программа, по которой газ должен бесплатно быть предоставлен для отопления домохозяйств.Так, в 2022 году в республике построят еще 249 км газопроводов в 724 населенных пунктах. Только за последнее время на 18 улиц в райцентре Алнаши проведен магистральный газ. Это позволит предельно экономить на отоплении домов.Всего 24 тысячи жителей республики уже изъявили желание получить газ по льготной программе. Таким образом в 2021 году газ получили 3,5 тыс. домовладений в пяти городах и 23 районах республики.

Скоро такое же удобство пользования газа по российским ценам оценят жители прошедших денацификацию регионов Украины. По сравнению с ценами в нынешней "незалежной" газ и газовое отопление подешевеет в несколько раз, как пообещали власти республик Донбасса. Более того, там пересчитают тарифы по себестоимости и уровне рентабельности предприятий ЖКХ и спишут накопившиеся ранее коммунальные долги.

Освобождение от киевского режима принесет еще и списание всех долгов по кредитам и займам в банках и микрофинансовых организациях. Вообще всех кредитных долгов, и тела кредита и процентов."Особый период", как принято называть у военных время проведения войсковых операций у военных, принесет и полное освобождение от налогов.Кроме того, для освобожденных регионов откроется доступ к рынку сбыта аграрной продукции России. Власти Луганской и Донецкой республик пообещали помочь с посевной.