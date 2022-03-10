В мессенджерах украинские нацисты предлагают деньги за убийства россиян





Это было и раньше, нацики Украины участвовали в террористической деятельности чеченских сепаратистов. Точно так же действовали к примеру террористы запрещенной в России организации ИГИЛ.



Теперь военные преступники из Главного управления разведки украинской армии вербуют сирийских террористов. обещают по 3 тысячи долларов за месяц войны. Это происходит на захваченных армией США частях провинции Идлиб, например в населенном пункте Туфахия. Помощь США, выделенная Конгрессом, 10 млрд долларов, и будут потрачены на эти цели. Террористов к 8 марта перебросят во Львов через Польшу. Потом есть вариант с переброской в Днепропетровск, который пока остается в тылу ВСУ.



Но теперь в популярных мессенджерах преступники ищут граждан Украины, живущих в России. Таких миллионы. По разным оценкам от 2 до 3 миллионов. И их пытаются склонить к осуществлению убийств.

Более того, уже установлены даже расценки за тяжкие преступления. Есть расценки за убийство граждан, полицейских, взрывы домов, уничтожение имущества.



Точно так же действовали к примеру террористы запрещенной в России организации ИГИЛ. Услуги расцениваются от тысяч до сотен тысяч долларов. Вот только обещаны они мошенниками, которые привыкли воровать деньги американских фондов и тратить их на свои нужды.



Однако главная цель - устроить массовую охоту на ведьм на граждан Украины, многие из которых живут в России десятки лет. Так когда-то от чеченцев шарахались в тех регионах страны, где с ними были знакомы по репортажам с мест боев и терактов.



При этом даже распространение такой информации может привести к осуждению по статье 205.1 Уголовного кодекса России "Содействие террористической деятельности". По ней можно сесть всего на три года, а в случае тяжких последствий - пожизненно.

Украинские нацисты приступили к организации террора в России. План по эссовски изощрен.Это было и раньше, нацики Украины участвовали в террористической деятельности чеченских сепаратистов. Точно так же действовали к примеру террористы запрещенной в России организации ИГИЛ.Теперь военные преступники из Главного управления разведки украинской армии вербуют сирийских террористов. обещают по 3 тысячи долларов за месяц войны. Это происходит на захваченных армией США частях провинции Идлиб, например в населенном пункте Туфахия. Помощь США, выделенная Конгрессом, 10 млрд долларов, и будут потрачены на эти цели. Террористов к 8 марта перебросят во Львов через Польшу. Потом есть вариант с переброской в Днепропетровск, который пока остается в тылу ВСУ.Но теперь в популярных мессенджерах преступники ищут граждан Украины, живущих в России. Таких миллионы. По разным оценкам от 2 до 3 миллионов. И их пытаются склонить к осуществлению убийств.Более того, уже установлены даже расценки за тяжкие преступления. Есть расценки за убийство граждан, полицейских, взрывы домов, уничтожение имущества.Точно так же действовали к примеру террористы запрещенной в России организации ИГИЛ. Услуги расцениваются от тысяч до сотен тысяч долларов. Вот только обещаны они мошенниками, которые привыкли воровать деньги американских фондов и тратить их на свои нужды.Однако главная цель - устроить массовую охоту на ведьм на граждан Украины, многие из которых живут в России десятки лет. Так когда-то от чеченцев шарахались в тех регионах страны, где с ними были знакомы по репортажам с мест боев и терактов.При этом даже распространение такой информации может привести к осуждению по статье 205.1 Уголовного кодекса России "Содействие террористической деятельности". По ней можно сесть всего на три года, а в случае тяжких последствий - пожизненно.

