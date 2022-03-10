В Киеве застрелили одного из украинских переговорщиков с Россией

Опубликована: 5 марта 2022 г. 16:51 453

Участник делегации по переговорам о прекращении огня в ходе операции России по денацификации и демилитаризации Украины Денис Киреев расстрелян в Киеве.

Эту информацию озвучили блогер Анатолий Шарий и депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Депутат заявил, что СБУ заподозрило переговорщика в измене. По мнению Дубинского, убитый не должен был входить в состав переговорной миссии, поскольку был близок к чиновникам правительства Виктора Януковича. 

Украинские СМИ сообщают, что Денис Киреев застрелен при задержании. Кровавый нацистский шабаш к Киеве продолжается. 


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