

Сайт: Русская весна Сайт: Русская весна

В Удмуртию прибыли 15 беженцев с территории охваченной боевыми действиями на Украине. Так народных республик Донецка и Луганска были приняты тринадцать человек. Еще двое граждан Украины, дочь и ее отец, спаслись из Харькова, в котором сейчас банды "территориальной обороны" соревнуются с нацистами в беспределе.

Харьковчан приютили в центре временного размещения. Всего в Удмуртии готовы принять две с половиной сотни бегущих от боевых действий граждан. Есть полная уверенность, что таковых найдется не мало. Так только в Мариуполе, фактически на положении заложников нацбатальон "Азов" удерживает до 200 тысяч мирных жителей. Еще 15 тысяч человек удерживают в Волновахе.

Сегодня для выхода всех этих людей были открыты гуманитарные коридоры, но террористы никого не выпустили. Выйти удалось лишь 17 беженцам из более чем 200 тысяч заложников.

Нацбаты удерживают и порядка 5 тысяч иностранцев в других городах страны, пишет "Русская весна". Так в Харькове в качестве «живого щита» остаются полторы тысячи студентов из Индии, 200 граждан иорданцев, 40 египтян, 15 вьетнамцев. Из Сум не могут выехать в безопасное место почти 600 граждан Индии, 159 танзанийцев, 121 китаец, 100 человек из Ганы, 60 египтян, 45 иорданцев, 15 тунисцев и 14 граждан Замбии. Самостоятельно выйти из зоны боев пытались 16 пакистанцев но нацисты из сумской теробороны их избили и вернули в общежитие.