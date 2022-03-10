В украинских чатах паника и ненависть к властям, предавшим интересы людей





Когда их учили вести информационные войны, "загонять москаля" в социальных сетях фейками, устраивать массовую травлю инакомыслящим и сдавать их в СБУ - они не ожидали, что интернет все помнит. И есть те, кто внимательно читает все, что осталось в интернете и у них есть погоны. Есть у них и полномочия наказывать нацистов, есть и обязанность таких находить и получать доказательства их вины для суда.

Неожиданно оказалось, что все мессенджеры, обещавшие чудесное секретное шифрование, не справились. Может быть и не собирались. Но по факту, получается, что спецслужбы России контролируют большую часть информационных сетей Украины. Специалисты мониторят и документируют работу нацистов по провоцированию и ведению террористической деятельности. Впереди расследования и суд.



Но в чатах даже самые упоротые и беспринципно-жестокие нацисты (все уже на карандаше у спецслужб) начинают понимать, что их кинули и еще не раз кинут те, кто руководит Украиной.



Так, самая что ни на есть титульная общность Украины, львовяне поражают собственных сограждан способностью сопереживать. Для бегущих цены на жилье растут рекордными темпами. Аренда квартиры может обойтись



На Украине нет только одна вещь, важнее денег, и это - большие деньги. Сейчас уже все богатые украинцы покинули страну. До вчерашнего дня оставались лишь те, кто надеялся перехватить власть и половить рыбку в мутной воде. На "маленького украинца" всем плевать - денег у него уже нет, его и так "выдоили" за годы после Майдана. Но сейчас из Киева, как с тонущего корабля бегут последние крысы. Для своей безопасности они даже



Неожиданно оказалось, что все мессенджеры, обещавшие чудесное секретное шифрование, не справились. Может быть и не собирались. Но по факту, получается, что спецслужбы России контролируют большую часть информационных сетей Украины. Специалисты мониторят и документируют работу нацистов по провоцированию и ведению террористической деятельности. Впереди расследования и суд.Но в чатах даже самые упоротые и беспринципно-жестокие нацисты (все уже на карандаше у спецслужб) начинают понимать, что их кинули и еще не раз кинут те, кто руководит Украиной.Так, самая что ни на есть титульная общность Украины, львовяне поражают собственных сограждан способностью сопереживать. Для бегущих цены на жилье растут рекордными темпами. Аренда квартиры может обойтись в стоимость автомобиля , пусть и не самого нового. Для западенцев, это "Just a business". "Кому война, кому мать родна"...На Украине нет только одна вещь, важнее денег, и это - большие деньги. Сейчас уже все богатые украинцы покинули страну. До вчерашнего дня оставались лишь те, кто надеялся перехватить власть и половить рыбку в мутной воде. На "маленького украинца" всем плевать - денег у него уже нет, его и так "выдоили" за годы после Майдана. Но сейчас из Киева, как с тонущего корабля бегут последние крысы. Для своей безопасности они даже нанимают полицейских, чтобы те сопроводили их на пути к границе. Украинские националисты в потайных чатах все сильнее предаются библейскому греху - унынию. Они открывают для себя новый мир боли и предательства.Когда их учили вести информационные войны, "загонять москаля" в социальных сетях фейками, устраивать массовую травлю инакомыслящим и сдавать их в СБУ - они не ожидали, что интернет все помнит. И есть те, кто внимательно читает все, что осталось в интернете и у них есть погоны. Есть у них и полномочия наказывать нацистов, есть и обязанность таких находить и получать доказательства их вины для суда.

