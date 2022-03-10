Украинский нацист "Агат" приказал прострелить заложникам конечности





Ранее сообщалось о том, что "Азов" удерживает в качестве "живого щита" 200 тысяч жителей Мариуполя. В итоге вчера была сорвана попытка эвакуировать из города первых триста человек, а сегодня сорвана еще одна. Представитель нацистского батальона



Украинский телеграмм-канал "Легитимный",



Теперь появились свидетельства приказа нацистов расстреливать тех мирных жителей, которые пытаются убежать от войны. По сообщению телеграмм-канала "Репортер Руденко", вчера был

Каратели из Нацбатов не собираются отпускать заложников из тех населенных пунктов, где им угрожает штурм.Ранее сообщалось о том, что "Азов" удерживает в качестве "живого щита" 200 тысяч жителей Мариуполя. В итоге вчера была сорвана попытка эвакуировать из города первых триста человек, а сегодня сорвана еще одна. Представитель нацистского батальона сообщил в видеообращении , что "Азов" требует от местных жителей не выходить из подвалов. Фашист потребовал от всех умереть с криком "Слава нации", которым закончил свое оправдание удержания заложников Украинский телеграмм-канал "Легитимный", сообщил , что "не будет эвакуаций граждан, так как это верная смерть для Азова. Поэтому срывать будут постоянно. Мы вчера весь день давали инсайды и расклады об этой теме , что потерять Мариуполь нельзя с точки зрения военных технологий.Теперь появились свидетельства приказа нацистов расстреливать тех мирных жителей, которые пытаются убежать от войны. По сообщению телеграмм-канала "Репортер Руденко", вчера был получен перехват радио-переговоров украинских националистов в г. Волноваха. Нацист с позывным "Сова-один" сообщает : "Мимо четвертого дома бачу (вижу, прим. ред.) "мирняк". Богато (много), с баулами, хочет съ***тися (убежать) по сепарскому коридору, прием". Руководства с позывным "Агат" отвечает , что необходимо удерживать мирных жителей в домах, иначе артиллерия и реактивные системы залпового огня Град будут бить по украинским боевикам. В конце устного приказа "Агат" дает команду "прострели им руки и ноги".

