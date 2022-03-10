Нацбаты Украины не выпускают заложников из Мариуполя, убиты двое





Появилось сообщения от жителей Мариуполя о захвате автобусов, предназначенных для вывоза гражданских по «зеленому коридору», боевиками нацбата «Львов». Они решили сами эвакуироваться под видом женщин и детей.



При этом те мажоры, которые успели и от армии с призывом откосить, и, прыгнув в тачки, умчатся в ближайшие западные страны, встречают в соседних странах непонимание.



Жителям Молдовы претит хамство, высокомерие и откровенно иждивенческие замашки "беженцев". В Болгарии местные в шоке от осквернения памятника воинам, погибшим при освобождении страны в 1945 году. В Польше в супермаркетах начали в обязательном порядке обыскивать украинцев, которые уже прошли через кассу.

По сообщению представителя Донецкой республики Эдуарда Басурина, боевики националистического полка "Азов" открыли огонь по гуманитарному коридору. Он был организован, чтобы выпустить из Мариуполя мирных жителей. В итоге военного преступления убиты двое пытавшихся спастись людей. При этом выход из города для мирных граждан блокирован представителями «Правого сектора».Появилось сообщения от жителей Мариуполя о захвате автобусов, предназначенных для вывоза гражданских по «зеленому коридору», боевиками нацбата «Львов». Они решили сами эвакуироваться под видом женщин и детей.При этом те мажоры, которые успели и от армии с призывом откосить, и, прыгнув в тачки, умчатся в ближайшие западные страны, встречают в соседних странах непонимание.Жителям Молдовы претит хамство, высокомерие и откровенно иждивенческие замашки "беженцев". В Болгарии местные в шоке от осквернения памятника воинам, погибшим при освобождении страны в 1945 году. В Польше в супермаркетах начали в обязательном порядке обыскивать украинцев, которые уже прошли через кассу.

