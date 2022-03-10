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Нацбаты Украины не выпускают заложников из Мариуполя, убиты двое
Появилось сообщения от жителей Мариуполя о захвате автобусов, предназначенных для вывоза гражданских по «зеленому коридору», боевиками нацбата «Львов». Они решили сами эвакуироваться под видом женщин и детей.
При этом те мажоры, которые успели и от армии с призывом откосить, и, прыгнув в тачки, умчатся в ближайшие западные страны, встречают в соседних странах непонимание.
Жителям Молдовы претит хамство, высокомерие и откровенно иждивенческие замашки "беженцев". В Болгарии местные в шоке от осквернения памятника воинам, погибшим при освобождении страны в 1945 году. В Польше в супермаркетах начали в обязательном порядке обыскивать украинцев, которые уже прошли через кассу.