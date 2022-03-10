Нацбаты Украины не выпускают заложников из Мариуполя, убиты двое

Опубликована: 6 марта 2022 г. 23:23 59

По сообщению представителя Донецкой республики Эдуарда Басурина, боевики националистического полка "Азов" открыли огонь по гуманитарному коридору. Он был организован, чтобы выпустить из Мариуполя мирных жителей. В итоге военного преступления убиты двое пытавшихся спастись людей. При этом выход из города для мирных граждан блокирован представителями «Правого сектора».

Появилось сообщения от жителей Мариуполя о захвате автобусов, предназначенных для вывоза гражданских по «зеленому коридору», боевиками нацбата «Львов». Они решили сами эвакуироваться под видом женщин и детей. 

При этом те мажоры, которые успели и от армии с призывом откосить, и, прыгнув в тачки, умчатся в ближайшие западные страны, встречают в соседних странах непонимание.

Жителям Молдовы претит хамство, высокомерие и откровенно иждивенческие замашки "беженцев". В Болгарии местные в шоке от осквернения памятника воинам, погибшим при освобождении страны в 1945 году. В Польше в супермаркетах начали в обязательном порядке обыскивать украинцев, которые уже прошли через кассу.
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