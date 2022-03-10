Грузинские власти хотят и боятся влезать на Украину





Националистическое движение "Сила в единстве" во главе с Д. Кацаравой и партия Саакашвили "Единое национальное движение", во главе с Н. Мелией призвали грузин вступить в формирования под командованием М.Мамулашвили.



Однако, похоже, обещания Британии все же оказались не достаточно полновесными. Или операция России на Украины развивается слишком стремительно. Но как бы то ни было, военные из закавказской республики пока никуда не доехали.



Более того, Грузия не намерена вводить и никаких санкционных мер, ограничиваясь политическими заявлениями и протестами. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к властям Грузии с обвинением в нейтралитете: "Как же так произошло, что сегодня, в разгар войны против братской для вас Украины, вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас и на вас?" Об этом



Как



Спецслужбы Грузии при помощи правительства организовали собственные националистические батальоны. В планах - отправка их на украинские фронты. Помощь Тбилиси с вступлением в НАТО пообещали в Британии, если грузины отправят своих силовиков воевать.Националистическое движение "Сила в единстве" во главе с Д. Кацаравой и партия Саакашвили "Единое национальное движение", во главе с Н. Мелией призвали грузин вступить в формирования под командованием М.Мамулашвили.Однако, похоже, обещания Британии все же оказались не достаточно полновесными. Или операция России на Украины развивается слишком стремительно. Но как бы то ни было, военные из закавказской республики пока никуда не доехали.Более того, Грузия не намерена вводить и никаких санкционных мер, ограничиваясь политическими заявлениями и протестами. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к властям Грузии с обвинением в нейтралитете: "Как же так произошло, что сегодня, в разгар войны против братской для вас Украины, вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас и на вас?" Об этом сообщает телеграмм-канал "Vesti".Как пишет телеграмм-канал "KlymenkoTime", ни Грузия с независимыми Абхазией и Южной Осетией, ни Молдова с отколовшимся Приднестровьем не захотели участвовать в компании осуждения России.

