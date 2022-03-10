Бандиты Украины грабят и удерживают заложников для киевских властей





Эту информацию подтвердили уже несколько источников, семьи которых оказались в заложниках у нацистов. Сергей Калясников (телеграмм-канал "ZERGULIO")



При этом власти нацистского режима не просто не эвакуируют свих граждан и иностранцев, они



Жителям Харькова приходят СМС, в которых власти прямо запрещают горожанам спасаться по открытым гуманитарным коридорам. Об этом



Мэр Сум и просто заявил, что всех выезжающих из города будут расстреливать. С его слов, российские войска для того и останавливают наступление, прекращают огонь и открывают коридоры, чтобы расстреливать. В итоге учащиеся в вузах Сум иностранцы взбунтовались из-за того, что их

Нацисты из Киева затеяли новый страшный бизнес. Они берут по 10 000 американских долларов за выпуск за выезд семьи из города, сообщил телеграмм-канал "Mika Badalyan".Эту информацию подтвердили уже несколько источников, семьи которых оказались в заложниках у нацистов. Сергей Калясников (телеграмм-канал "ZERGULIO") приводит сообщение , которое поступило на его почту: "Сергей, они реально выпустили Торнадо (скандально известный насилием и особо тяжкими преступлениями нацистский батальон - прим.ред.) из тюрьмы, там в анамнезе убийства, пытки, изнасилования, даже у бывалых следаков сердце прихватывало от материалов. Они и моджахеда, и даже Руслана Онищенко выпустили!!! Сейчас, судя по радиообмену, эта кодла захватила какое-то село под Киевом, недалеко от аэропорта Жуляны. И там развлекаются как могут. Налетели на колонну ВСУ, отжали две или три БМП, есть раненые, всушники даже мяукнуть не успели. Оружия вал, к ним стягиваются их бывшие. Теперь с заложниками хотят сваливать из страны, в Польшу или еще куда. Воевать за Зеленского желающих не нашлось... Боже храни людей от этого зверья".При этом власти нацистского режима не просто не эвакуируют свих граждан и иностранцев, они препятствуют выводу мирных граждан по коридорам российской армии и сил ЛНР и ДНР. Так, вице-премьер Ирина Верещук утверждает, что коридоры, открытые в сторону России и Беларуси закрыты, потому что они не соответствуют требованиям киевского режима.Жителям Харькова приходят СМС, в которых власти прямо запрещают горожанам спасаться по открытым гуманитарным коридорам. Об этом сообщил телеграмм-канал "Colonelcassad".Мэр Сум и просто заявил, что всех выезжающих из города будут расстреливать. С его слов, российские войска для того и останавливают наступление, прекращают огонь и открывают коридоры, чтобы расстреливать. В итоге учащиеся в вузах Сум иностранцы взбунтовались из-за того, что их используют в качестве заложников или живого щита. В телеграмм-канале "Оперативные сводки" появилось видео , на котором темнокожие молодые люди требуют выпустить их из города.

