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Бандиты Украины грабят и удерживают заложников для киевских властей
сообщил телеграмм-канал "Mika Badalyan".Нацисты из Киева затеяли новый страшный бизнес. Они берут по 10 000 американских долларов за выпуск за выезд семьи из города,
Эту информацию подтвердили уже несколько источников, семьи которых оказались в заложниках у нацистов. Сергей Калясников (телеграмм-канал "ZERGULIO") приводит сообщение, которое поступило на его почту: "Сергей, они реально выпустили Торнадо (скандально известный насилием и особо тяжкими преступлениями нацистский батальон - прим.ред.) из тюрьмы, там в анамнезе убийства, пытки, изнасилования, даже у бывалых следаков сердце прихватывало от материалов. Они и моджахеда, и даже Руслана Онищенко выпустили!!! Сейчас, судя по радиообмену, эта кодла захватила какое-то село под Киевом, недалеко от аэропорта Жуляны. И там развлекаются как могут. Налетели на колонну ВСУ, отжали две или три БМП, есть раненые, всушники даже мяукнуть не успели. Оружия вал, к ним стягиваются их бывшие. Теперь с заложниками хотят сваливать из страны, в Польшу или еще куда. Воевать за Зеленского желающих не нашлось... Боже храни людей от этого зверья".
При этом власти нацистского режима не просто не эвакуируют свих граждан и иностранцев, они препятствуют выводу мирных граждан по коридорам российской армии и сил ЛНР и ДНР. Так, вице-премьер Ирина Верещук утверждает, что коридоры, открытые в сторону России и Беларуси закрыты, потому что они не соответствуют требованиям киевского режима.
Жителям Харькова приходят СМС, в которых власти прямо запрещают горожанам спасаться по открытым гуманитарным коридорам. Об этом сообщил телеграмм-канал "Colonelcassad".
Мэр Сум и просто заявил, что всех выезжающих из города будут расстреливать. С его слов, российские войска для того и останавливают наступление, прекращают огонь и открывают коридоры, чтобы расстреливать. В итоге учащиеся в вузах Сум иностранцы взбунтовались из-за того, что их используют в качестве заложников или живого щита. В телеграмм-канале "Оперативные сводки" появилось видео, на котором темнокожие молодые люди требуют выпустить их из города.