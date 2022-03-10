Медики Удмуртии обследуют беженцев с Украины на возможные инфекции

Pixabay.com Pixabay.com



На Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона, заявил начальник войск РХБЗ РФ.



П️о разным оценкам, за время активной деятельности биолабораторий от внезапно возникших инфекций на территории Украины до 200 тысяч человек. К примеру, в европейскую страну вернулась корь, истребленная еще во времена СССР. Отмечались все новые и новые вспышки разнообразных новых и уже забытых инфекций.



Военные полагают, что до 15 лабораторий могут заниматься разработкой биологического оружия. На работу лабораторий потрачено более 40 млн долларов. Исследования проводились в том числе на солдатах Украины. Вывезены тысячи образцов сыворотки больных славян.



Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии, сообщили в Минобороны, чьи слова приводит ТАСС. Проводили исследования холеры, сибирской язвы и других видов опасных инфекционных заболеваний.



Как сообщили в Минобороны, минздрав Украины распорядился с 24 февраля уничтожить следы военно-биологической программы. Образцы могут стать свидетельством преступной военной деятельности.

Всех прибывающих с Украины людей, бегущих от войны, обследуют медики. Это и обычный теперь ПЦР по коронавирусу и другие возможные заболевания. И связано это не только с желанием помочь обездоленным. Есть опасение, что на украинцах отрабатывали боевое микробиологическое оружие, опасные штаммы, разработанные для вирусной войны. И они могут попасть на территорию России.На Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона, заявил начальник войск РХБЗ РФ.П️о разным оценкам, за время активной деятельности биолабораторий от внезапно возникших инфекций на территории Украины до 200 тысяч человек. К примеру, в европейскую страну вернулась корь, истребленная еще во времена СССР. Отмечались все новые и новые вспышки разнообразных новых и уже забытых инфекций.Военные полагают, что до 15 лабораторий могут заниматься разработкой биологического оружия. На работу лабораторий потрачено более 40 млн долларов. Исследования проводились в том числе на солдатах Украины. Вывезены тысячи образцов сыворотки больных славян.Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии, сообщили в Минобороны, чьи слова приводит ТАСС. Проводили исследования холеры, сибирской язвы и других видов опасных инфекционных заболеваний.Как сообщили в Минобороны, минздрав Украины распорядился с 24 февраля уничтожить следы военно-биологической программы. Образцы могут стать свидетельством преступной военной деятельности.

