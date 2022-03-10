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Медики Удмуртии обследуют беженцев с Украины на возможные инфекции
На Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона, заявил начальник войск РХБЗ РФ.
П️о разным оценкам, за время активной деятельности биолабораторий от внезапно возникших инфекций на территории Украины до 200 тысяч человек. К примеру, в европейскую страну вернулась корь, истребленная еще во времена СССР. Отмечались все новые и новые вспышки разнообразных новых и уже забытых инфекций.
Военные полагают, что до 15 лабораторий могут заниматься разработкой биологического оружия. На работу лабораторий потрачено более 40 млн долларов. Исследования проводились в том числе на солдатах Украины. Вывезены тысячи образцов сыворотки больных славян.
Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии, сообщили в Минобороны, чьи слова приводит ТАСС. Проводили исследования холеры, сибирской язвы и других видов опасных инфекционных заболеваний.
Как сообщили в Минобороны, минздрав Украины распорядился с 24 февраля уничтожить следы военно-биологической программы. Образцы могут стать свидетельством преступной военной деятельности.