Медики Удмуртии обследуют беженцев с Украины на возможные инфекции

Опубликована: 8 марта 2022 г. 01:17 46

Pixabay.com
Всех прибывающих с Украины людей, бегущих от войны, обследуют медики. Это и обычный теперь ПЦР по коронавирусу и другие возможные заболевания. И связано это не только с желанием помочь обездоленным. Есть опасение, что на украинцах отрабатывали боевое микробиологическое оружие, опасные штаммы, разработанные для вирусной войны. И они могут попасть на территорию России. 

На Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона, заявил начальник войск РХБЗ РФ.

П️о разным оценкам, за время активной деятельности биолабораторий от внезапно возникших инфекций на территории Украины до 200 тысяч человек. К примеру, в европейскую страну вернулась корь, истребленная еще во времена СССР. Отмечались все новые и новые вспышки разнообразных новых и уже забытых инфекций.

Военные полагают, что до 15 лабораторий могут заниматься разработкой биологического оружия. На работу лабораторий потрачено более 40 млн долларов. Исследования проводились в том числе на солдатах Украины. Вывезены тысячи образцов сыворотки больных славян. 

Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии, сообщили в Минобороны, чьи слова приводит ТАСС. Проводили исследования холеры, сибирской язвы и других видов опасных инфекционных заболеваний. 

Как сообщили в Минобороны, минздрав Украины распорядился с 24 февраля уничтожить следы военно-биологической программы. Образцы могут стать свидетельством преступной военной деятельности.
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