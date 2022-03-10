На Украине задерживают нацистов, которые убивают мирных жителей





В это время денацификация на деле продолжается. В городе Рубежное Луганской области военные РФ начали зачищать остатки местных нацбатов. Понимая, что впереди - арест, суд и тюрьма, если не приведение в народных республиках исполнение "акта социальной защиты", как расстрел обозначался в Уголовном кодексе времен Сталина, нацисты пытаются скрыться. Они обворовывают местное население с целью переодеться в цивильную одежду, прикинуться мирным жителем, и потом попасть в гуманитарный коридор. Об этом



Напомним, что ранее были убиты мэры городов, которые пытались избежать разрушений. Так, мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ. Это случилось после того, как он договорился о выходе мирных жителей их города с ВС РФ и ССО Украины. Сказка СБУ - мэр убит при раздаче хлеба. Так же СБУшники застрелили переговорщика с Россией с стороны Украины Денис Киреев. Его сначала обвинили в том, что он шпион. Потом, после скандала на международном уровне, что он герой-разведчик. Эти преступления будут расследоваться без срока давности и война не может быть оправданием.



Ослабление давления нацистов уже ощутили в войсках Украины. Так, 25 отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ отказывается выполнять приказ Зеленского на выдвижение для защиты Киева, это сообщает телеграмм-канала источник в армии Украины.

Многие заметили, что в сетях стало заметно меньше постов от украинских радикалов с призывами убивать и проводить теракты. Похоже, многие стали понимать, что все их слова уже записаны и скоро в дверь могут постучаться В это время денацификация на деле продолжается. В городе Рубежное Луганской области военные РФ начали зачищать остатки местных нацбатов. Понимая, что впереди - арест, суд и тюрьма, если не приведение в народных республиках исполнение "акта социальной защиты", как расстрел обозначался в Уголовном кодексе времен Сталина, нацисты пытаются скрыться. Они обворовывают местное население с целью переодеться в цивильную одежду, прикинуться мирным жителем, и потом попасть в гуманитарный коридор. Об этом сообщает телеграмм-канал "Военное обозрение".Напомним, что ранее были убиты мэры городов, которые пытались избежать разрушений. Так, мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ. Это случилось после того, как он договорился о выходе мирных жителей их города с ВС РФ и ССО Украины. Сказка СБУ - мэр убит при раздаче хлеба. Так же СБУшники застрелили переговорщика с Россией с стороны Украины Денис Киреев. Его сначала обвинили в том, что он шпион. Потом, после скандала на международном уровне, что он герой-разведчик. Эти преступления будут расследоваться без срока давности и война не может быть оправданием.Ослабление давления нацистов уже ощутили в войсках Украины. Так, 25 отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ отказывается выполнять приказ Зеленского на выдвижение для защиты Киева, это сообщает телеграмм-канала источник в армии Украины.

