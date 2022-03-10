Разрушение государственности Украины приводит к дикой анархии

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Наблюдая за отказом 25 бригады воздушно-десантных сил Украины выполнять команды минобороны в Киеве и выход из подчинения военного руководства нацистских батальонов, становится ясно, что единой армии у Украины больше нет. А есть традиционная для гражданской войны начала 20 века на Украине чересполосица - тут белые. там красные, здесь зеленые.

Вот и сейчас там возникли



Уничтожены штабные структуры группировок «Север» и «Восток». Эти 22 бригады должны были войти в Донбасс, как штык в сало, и, вырезав сопротивление, утопить республики в крови. Спецоперация России началась буквально за неделю до того, как был бы отдан приказ. Об этом сообщили на брифинге представителя Министерства Обороны РФ с



Есть и части, которые и не входили в две ударные группировки. Теперь брошенные без снабжения, боеприпасов и ГСМ военные, нацбаты и разнообразные малые подразделения действуют на свое усмотрение и кто во что горазд. Люди измотаны, задачи не доводятся, подразделения разлагаются, как императорская армия на Германском фронте в 1917. Только заградотряды бандеровцев и угрозы жизни семьям еще удерживают людей от массового дезертирства. Но пара две недели бардака под огнем разложат и заградотряды, ранее высокомотивированные деньгами от спецслужб НАТО и нацистской идеологией.



Опыт войны в Сирии подсказывает, что будет дальше. Второй этап операции - сортировка самых разных сил, действующих "на земле". Нейтральные силы получать возможность действовать на свое усмотрение, получат даже поддержку. Если в контролируемых этими силам населенных пунктах не



Фильтрацией террористов или нацистского элемента на этом этапе военным заниматься просто не когда. Но контрразведка уже



Но будут и пункты, которые оказались под властью бандеровских банд. Их будут блокировать. Им будут предлагать такие же автобусные конвои, какие вывозили террористов из Алеппо в сторону границы с Турцией. Там, на границе с Турцией, настоящее "Дикое поле". Теперь такой зоной станет "Западенщина", Галиция и другие западные области Украины, породившие бандеровское движение. И устроят там Идлиб.



Есть места, где пока остаются в качестве организованной вооруженной силы части ВСУ. Они уже лишились транспорта и тяжелого вооружения, большей часть оно уничтожено. За многими из них не замечено никаких



Война между славянами - излишне дорогой подарок англо-саксам. Четвертый ЕвроРейх и Вашингтон всегда расплачиваются с местными вассалами их же кровью, кровью местных. Поэтому



Более остальных не жаль наёмников. Так получилось, что власти Украины пытаются подпереть демотивированные части вооруженным сбродом со всего мира. Они не являются комбатантами, по есть солдатами со всеми признанными международными конвенциями правами и обязанностями. "Псы войны" при задержании будут считаться просто уголовниками, совершившими особо опасное преступление. При этом как-то тратить усилия на сохранение их жизней никто не собирается. Собаке - собачья смерть. Их будут отстреливать, кроме тех, что может быть полезен в работе контрразведки.



После этого можно будет приступить к главному. Третьим этапом операции будет психологическая и социально-политическая реабилитация населения освобожденных территорий,

Вот и сейчас там возникли десятки группировок . Они изолированы друг от друга в городах, в зонах ответственности различных войсковых командований, на территориях, где успела сложиться диктатура местных подразделений теробороны или нацбатов. Централизованное снабжение рухнуло. Боеготовых частей усиления, воздушной или огневой поддержки сейчас уже нет физически. Призыв или рекрутирование более не осуществляется в соответствии с планами Генштаба. Остались лишь люди с легким вооружением на руках и приказом - умирать. А зачем и почему - этого понимания нет ни в подразделениях, ни в штабах. Однако по инерции вооруженные толпы продолжают выполнять свою трагическую роль пушечного мяса.Уничтожены штабные структуры группировок «Север» и «Восток». Эти 22 бригады должны были войти в Донбасс, как штык в сало, и, вырезав сопротивление, утопить республики в крови. Спецоперация России началась буквально за неделю до того, как был бы отдан приказ. Об этом сообщили на брифинге представителя Министерства Обороны РФ с предъявлением документов . И вот 150 тысяч военных и нацистов теперь потеряли связь друг с другом и с центральным руководством. В «котлы» их заключили более мобильные, более технически-оснащенные части армии России за пять суток и меньшими силами.Есть и части, которые и не входили в две ударные группировки. Теперь брошенные без снабжения, боеприпасов и ГСМ военные, нацбаты и разнообразные малые подразделения действуют на свое усмотрение и кто во что горазд. Люди измотаны, задачи не доводятся, подразделения разлагаются, как императорская армия на Германском фронте в 1917. Только заградотряды бандеровцев и угрозы жизни семьям еще удерживают людей от массового дезертирства. Но пара две недели бардака под огнем разложат и заградотряды, ранее высокомотивированные деньгами от спецслужб НАТО и нацистской идеологией.Опыт войны в Сирии подсказывает, что будет дальше. Второй этап операции - сортировка самых разных сил, действующих "на земле". Нейтральные силы получать возможность действовать на свое усмотрение, получат даже поддержку. Если в контролируемых этими силам населенных пунктах не происходит геноцид или иной беспредел - в эти пункты никто даже не войдет. Примерно так происходит в Мелитополе или в Херсоне.Фильтрацией террористов или нацистского элемента на этом этапе военным заниматься просто не когда. Но контрразведка уже берет на карандаш местных активных "щенэвмерликов", размахивающих жевто-блакитными тряпками и собирает данные на банд-подполье и глубоко законспирированную агентуру.Но будут и пункты, которые оказались под властью бандеровских банд. Их будут блокировать. Им будут предлагать такие же автобусные конвои, какие вывозили террористов из Алеппо в сторону границы с Турцией. Там, на границе с Турцией, настоящее "Дикое поле". Теперь такой зоной станет "Западенщина", Галиция и другие западные области Украины, породившие бандеровское движение. И устроят там Идлиб.Есть места, где пока остаются в качестве организованной вооруженной силы части ВСУ. Они уже лишились транспорта и тяжелого вооружения, большей часть оно уничтожено. За многими из них не замечено никаких военных преступлений . Таким городам грозить полу-окружение с оставленные коридором на территории остальной Украины. Дезертирам будет предложено уехать. Или уйти на своих двоих. Они могут объединиться в банды, но грабежи - это лишь имущественное преступление, это не целенаправленный геноцид. Это позволит сохранить и население, и инфраструктуру.Война между славянами - излишне дорогой подарок англо-саксам. Четвертый ЕвроРейх и Вашингтон всегда расплачиваются с местными вассалами их же кровью, кровью местных. Поэтому бандеровские банды придется уничтожать на месте или отложив до прибытия по месту жительства с тем, чтобы вскрыть связи с подпольем в родном селе. Займутся этим военные полицейские, спецназ и отряды контр-террора. Пригодятся и особо опытные росгвардейцы Рамзана Кадырова. Вот это и будет настоящей денацификацией. Эта - задача на годы.Более остальных не жаль наёмников. Так получилось, что власти Украины пытаются подпереть демотивированные части вооруженным сбродом со всего мира. Они не являются комбатантами, по есть солдатами со всеми признанными международными конвенциями правами и обязанностями. "Псы войны" при задержании будут считаться просто уголовниками, совершившими особо опасное преступление. При этом как-то тратить усилия на сохранение их жизней никто не собирается. Собаке - собачья смерть. Их будут отстреливать, кроме тех, что может быть полезен в работе контрразведки.После этого можно будет приступить к главному. Третьим этапом операции будет психологическая и социально-политическая реабилитация населения освобожденных территорий, денацификация общественных настроений. Их нужно будет не только накормить, согреть и обеспечить всем необходимым. Обеспечить работой, успеть провести посевную, остановить скатывание к голоду - это все очень важно. Но местное население 30 лет находилось под гнетом нацистской риторики и насилия со стороны СБУ и всех властных структур. Практически два поколения выросли в условиях бандеровского господства и зачастую перестали замечать, как их лишают права на свободу слова, свободу вероисповедания, свободу говорить на родном языке и читать родную литературу. Теперь предстит вернуть им их язык, их растоптанное сапогом нациста достоинство, их подлинное Отечество. Это займет десятилетия, это - на всю оставшуюся жизнь.

