В Удмуртии поймали курьера наркотического интернет-магазина из Татарстана





Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике по подозрению в покушении на незаконный сбыт синтетического наркотического средства задержан 30-летний житель Киясовского района.

Установлено, что наркотик подозреваемый намеревался сбыть путем оборудования тайников-закладок в г. Ижевске. Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что является оптовым наркозакладчиком интернет-магазина. Закладку забрал на территории Завьяловского района.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Следователем СЧ СУ УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ – «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Также установлено, что задержанный находится в федеральном розыске за совершение кражи на территории Республики Татарстан.