Американцы подтвердили эксперименты с опасными вирусами на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает утверждает, что: "Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины". Он угрожает 130 самолетами и 200 кораблями, кторые сейчас у альянса находятся в боевой готовности. Генсек поет военные песни со слов США. И принуждение стран НАТО к сотрудничеству с украинскими нацистами - не что иное, как попытка не допустить попадания к военным России материалов биологических исследований. Это попытка спрятать концы в воду, уничтожить следы преступления. Об этом прямо сказала Виктория Нуланд, выступая в Конгрессе США: «На Украине есть биологические исследовательские лаборатории США. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований».



Теперь главное, что делают спецслужбы России на Украине - это поиск и документирование преступлений нацистского режима. В том числе получение доказательств существования







Генсек поет военные песни со слов США. И принуждение стран НАТО к сотрудничеству с украинскими нацистами - не что иное, как попытка не допустить попадания к военным России материалов биологических исследований. Это попытка спрятать концы в воду, уничтожить следы преступления. Об этом прямо сказала Виктория Нуланд, выступая в Конгрессе США: «На Украине есть биологические исследовательские лаборатории США. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований».Теперь главное, что делают спецслужбы России на Украине - это поиск и документирование преступлений нацистского режима. В том числе получение доказательств существования военно-биологической программы . Сейчас уже получены документы об экстренном уничтожении биоматериалов, с которыми работали вирусологи Пентагона. Приказ об этом был отдан 24 февраля медицинским ведомством Украины, сразу после начала операции России на территории Украины.

